Sasaki (Husqvarna): 2° posto in Giappone e nel WRC

Per la stella del Team Liqui Moly Husqvarna Intact Ayumu Sasaki, il Gran Premio del Giappone a Montegi è stata una delle gare più importanti dell'anno. Il 22enne pilota giapponese aveva già festeggiato il suo settimo podio stagionale in India e si è presentato alla gara di casa in Giappone a un solo punto dai due leader a pari punti del Campionato del Mondo, gli spagnoli Daniel Holgado e Jaume Masia.

Con il settimo tempo, Sasaki era in terza fila sulla griglia di partenza della gara della classe Moto3 in condizioni di asciutto. La posizione di partenza leggermente non ottimale non ha impedito a Sasaki di inserirsi in un gruppo di quattro piloti in lotta per la vittoria già al terzo giro.

Nel quartetto composto da Masia, Holgado, Sasaki e Deniz Öncü, le posizioni sono cambiate in modo permanente. Nel corso di queste battaglie per la posizione, Sasaki ha abbassato il miglior punteggio di Alex Marquez del 2014 di poco meno di 5 centesimi, stabilendo un nuovo record sul giro.

Poi Masia è riuscito a staccarsi e ad aprire un divario di oltre un secondo, mentre Sasaki è rimasto bloccato nelle battaglie con il duo KTM Öncü e Holgado. Quando Öncü è caduto all'11° giro, Sasaki è riuscito a fare gli stessi tempi del leader Masia, ma non è riuscito a raggiungerlo. Ha invece battuto Holgado in un duello e si è assicurato il secondo posto con un decimo di secondo di vantaggio.

Per Sasaki si tratta del quinto secondo posto della stagione, dell'ottavo podio dell'anno e del secondo trofeo consecutivo nella gara di casa a Motegi. Con 193 punti, è ora secondo nella classifica del Campionato del Mondo, a sei punti da Masia e a tre da Holgado.

Per l'ambizioso giapponese, questo non è un motivo per darsi una pacca sulla spalla: "In un certo senso sono deluso, perché avevo lo stesso ritmo di Masia e volevo davvero vincere! La squadra ha fatto un ottimo lavoro di messa a punto della moto. Ho fatto del mio meglio e il sostegno dei tifosi giapponesi è stato fantastico. Mi ha dato molta energia. Vorrei avere altre tre o quattro gare come questa in calendario! Continueremo a lottare per il campionato".

Più indietro, il compagno di squadra di Sasaki, il giovane olandese Collin Veijer, ha conquistato l'undicesimo posto, aiutando il team tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact a conquistare la testa della classifica a squadre, cosa che ovviamente rende felice il team manager Petter Öttl: "Nel complesso siamo molto soddisfatti del weekend qui in Giappone. Con Sasaki abbiamo lavorato a lungo per trovare il giusto set-up per la gara. Ci siamo riusciti e lui ha potuto mostrare tutto il suo potenziale. Veijer ha lottato in un gruppo tra il 6° e il 12° posto. La sua velocità era molto buona, ma c'erano duelli molto duri e di tanto in tanto era ancora vittima della sua inesperienza. Siamo comunque molto soddisfatti del suo undicesimo posto".

Risultati Moto3, Motegi (1/10):

1° Masia, Honda, 17 Rdn in 33:30.018 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec.

3° Holgado, KTM, + 1,602

4° Nepa, KTM, + 5.200

5° Ortolá, KTM, + 5.230

6° Muñoz, KTM, + 8.900

7° Alonso, GASGAS, + 8.959

8° Toba, Honda, + 9.253

9° Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10° Rueda, KTM, + 9.734

11° Veijer, Husqvarna, + 9.804

12° Furusato, Honda, + 10.195

13° Riccardo Rossi, Honda, + 10.874

14° Moreira, KTM, + 11.577

15° Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 14 gare su 20:

1° Masia, 199 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 190. 4° Alonso 160. 5° Öncü 147. 6° Ortolá 145. 7° Moreira 103. 8° Rueda 100. 9° Nepa 90. 10° Toba 87. 11° Muñoz 86. 12° Artigas 65. 13° Veijer 63. 14° Yamanaka 62. 15 Suzuki 50. 16 R Rossi 45. 17 Salvador 31. 18 Fenati 30. 19 Odgen 21. 20 Bertelle 21. 21 Kelso 20. 22 Furusato 18. 23 Migno 17. 24 Farioli 7. 25 Azman 5. 26 Aji 4. 27 Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 288 punti. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 punti. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.