Sasaki (Husqvarna): 2º lugar no Japão e no WRC

Na sua corrida em casa, em Motegi, Ayumu Sasaki ficou em 2º lugar depois de uma dura luta e está agora em 2º lugar no Campeonato do Mundo. A sua equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact lidera a classificação por equipas.

Para a estrela da Equipa Liqui Moly Husqvarna Intact, Ayumu Sasaki, o Grande Prémio do Japão em Montegi foi uma das corridas mais importantes do ano. O piloto japonês de 22 anos já tinha celebrado o seu sétimo pódio da época na Índia e chegou à sua corrida caseira no Japão apenas um ponto atrás dos dois líderes do Campeonato do Mundo em igualdade de pontos, os espanhóis Daniel Holgado e Jaume Masia.

Com o sétimo tempo, Sasaki estava na terceira linha da grelha quando a corrida da classe Moto3 começou em condições de piso seco. A posição de partida ligeiramente abaixo do ideal não impediu Sasaki de se estabelecer num grupo de quatro que lutavam pela vitória logo na terceira volta.

No quarteto, composto por Masia, Holgado, Sasaki e Deniz Öncü, as posições mudaram permanentemente. Durante estas batalhas de posições, Sasaki reduziu a melhor marca de Alex Marquez de 2014 em pouco menos de 5 centésimos, com um novo recorde de volta.

Depois, Masia conseguiu distanciar-se e abrir uma diferença de mais de um segundo, enquanto Sasaki ficou preso em batalhas com a dupla da KTM, Öncü e Holgado. Quando Öncü caiu na 11ª volta, Sasaki conseguiu fazer os mesmos tempos de volta que o líder Masia, mas não o conseguiu apanhar. Em vez disso, venceu Holgado num duelo e garantiu o segundo lugar com um décimo de segundo de vantagem.

Foi o quinto segundo lugar de Sasaki na época, o oitavo pódio do ano e o segundo troféu consecutivo na sua corrida caseira em Motegi. Com 193 pontos, está agora em segundo lugar na classificação do Campeonato do Mundo, seis pontos atrás de Masia e três pontos à frente de Holgado.

Para o ambicioso nipónico, isto não é razão para dar palmadinhas nas costas: "De certa forma estou desapontado, porque tinha o mesmo ritmo que Masia e queria mesmo a vitória! A equipa fez um excelente trabalho na afinação da moto. Dei o meu melhor e o apoio dos fãs japoneses foi fantástico. Deu-me muita energia. Gostava de ter mais três ou quatro corridas como esta no calendário! Vamos continuar a lutar pelo campeonato".

Mais atrás no pelotão, o colega de equipa de Sasaki, o jovem holandês Collin Veijer, ficou em décimo primeiro lugar, ajudando a equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact a chegar à liderança da classificação por equipas, o que, naturalmente, deixa o chefe de equipa Petter Öttl satisfeito: "No geral, estamos muito satisfeitos com o fim de semana aqui no Japão. Com o Sasaki, trabalhámos durante muito tempo para encontrar a afinação certa para a corrida. Conseguimos e ele pôde mostrar todo o seu potencial. Veijer estava a lutar num grupo entre o 6º e o 12º lugar. A sua velocidade era muito boa, mas os duelos eram muito duros e, de vez em quando, era vítima da sua inexperiência. Ainda assim, estamos muito contentes com o seu décimo primeiro lugar."

Resultados Moto3, Motegi (1/10):

1º Masia, Honda, 17 Rdn em 33:30.018 min.

2º Sasaki, Husqvarna, + 1,546 seg.

3º Holgado, KTM, + 1,602

4º Nepa, KTM, + 5.200

5º Ortolá, KTM, + 5,230

6º Muñoz, KTM, + 8,900

7º Alonso, GASGAS, + 8,959

8º Toba, Honda, + 9.253

9º Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10º Rueda, KTM, + 9.734

11º Veijer, Husqvarna, + 9.804

12º Furusato, Honda, + 10,195

13º Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14º Moreira, KTM, + 11,577

15º Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 14 de 20 corridas:

1º Masia, 199 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 190. 4º Alonso 160. 5º Öncü 147. 6º Ortolá 145. 7º Moreira 103. 8º Rueda 100. 9º Nepa 90. 10º Toba 87. 11º Muñoz 86. 12º Artigas 65. 13º Veijer 63. 14º Yamanaka 62. 15 Suzuki 50. 16 R Rossi 45. 17 Salvador 31. 18 Fenati 30. 19 Odgen 21. 20 Bertelle 21. 21 Kelso 20. 22 Furusato 18. 23 Migno 17. 24 Farioli 7. 25 Azman 5. 26 Aji 4. 27 Whatley 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 288 pontos. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 pontos. 2º Leopard Racing 249. 3º Red Bull KTM Ajo 247. 4º Angeluss MTA Team 235. 5º Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6º Red Bull KTM Tech3, 197. 7º SIC58 Squadra Corse 132. 8º MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.