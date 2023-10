Daniel Holgado : Dans le dernier virage, il a perdu la deuxième place

Une glissade dans le dernier virage et le matador local de Motegi, Ayumu Sasaki, a ravi la deuxième place à Daniel Holgado pour une fraction de seconde, 56 millièmes de seconde.

C'est en tête du classement du championnat du monde, à égalité de points avec son compatriote Jaume Masia, que Daniel Holgado du team Red Bull KTM Tech3 s'est rendu au Grand Prix du Japon. Qualifié en sixième position sur la deuxième ligne de la grille de départ, l'Espagnol de 18 ans s'est emparé de la deuxième place dès le virage de départ, derrière son collègue de marque Deniz Öncü.

Après quelques tours, il a d'abord été dépassé par le matador local Ayumu Sasaki, puis par son rival du championnat du monde Masia. Ce groupe de quatre est d'abord resté groupé et s'est battu pour chaque centimètre dans un ordre changeant, puis Masia a pu se détacher.

A sept tours de la fin, Öncü a chuté, Sasaki et Holgado se sont alors battus jusqu'au dernier tour pour la deuxième place. A la fin de la ligne droite, Holgado a pu dépasser sur la ligne intérieure, mais Sasaki a immédiatement profité d'une glissade dans le virage d'arrivée pour repasser et s'emparer de la deuxième place derrière le vainqueur Masia dans le duel des derniers mètres.

"Encore une course de Moto3 folle", a commenté le team manager de Tech3, Hervé Poncharal, avant d'analyser sans pitié : "Les trois pilotes de Pierer Mobility, Daniel Holgado, Deniz Öncü (tous deux KTM, réd.) et Ayumu Sasaki (Husqvarna, réd.), se sont battus et ont permis au pilote Honda Jaume Masia de se détacher puis de gagner. Après le GP d'Autriche, c'est la deuxième fois cette saison que Holgado perd une position pour quelques millièmes".

Ainsi, à Motegi, Holgado est certes monté sur le podium, mais comme ses rivaux au championnat du monde Masia et Sasaki ont pris la première et la deuxième place, il a été relégué à la troisième place du championnat. Avec six courses restantes, le championnat du monde Moto3 est encore totalement ouvert.

Résultats Moto3, Motegi (1.10.) :

1. Masia, Honda, 17 rdn en 33:30,018 min.

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15e Kelso, CFMOTO, + 13,905

Classement du championnat du monde Moto3 après 14 des 20 courses :

1. Masia, 199 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 147. 6. Ortolá 145. 7. Moreira 103. 8. Rueda 100. 9. Nepa 90. 10 Toba 87. 11. Muñoz 86. 12. Artigas 65. 13. Veijer 63. 14. Yamanaka 62. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 45. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 21. 20. Bertelle 21. 21. Kelso 20. 22. Furusato 18. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 288 points. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 points. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.