Daniel Holgado: 2° posto ceduto nell'ultima curva

Una scivolata all'ultima curva e il pilota di Motegi Ayumu Sasaki ha strappato il secondo posto a Daniel Holgado per 56 millesimi di secondo.

Daniel Holgado del team Red Bull KTM Tech3 è arrivato al Gran Premio del Giappone in testa alla classifica del Campionato del Mondo, a pari punti con il connazionale Jaume Masia. Il 18enne spagnolo si è qualificato per la seconda fila dello schieramento in sesta posizione, ma ha conquistato il secondo posto dietro al collega di marca Deniz Öncü nella curva di partenza.

Dopo pochi giri è stato superato prima dall'eroe locale Ayumu Sasaki e poi dal rivale del Campionato del Mondo Masia. Il gruppo dei quattro è rimasto inizialmente unito e ha lottato per ogni centimetro, con l'ordine che cambiava, poi Masia è riuscito a staccarsi.

A sette giri dalla fine, Öncü è caduto e Sasaki e Holgado hanno lottato per il secondo posto fino all'ultimo giro. Alla fine del rettilineo posteriore, Holgado è riuscito a sorpassare all'interno, ma una scivolata nella curva finale è stata immediatamente sfruttata da Sasaki per scivolare di nuovo e strappare il secondo posto dietro al vincitore Masia in un duello negli ultimi metri.

"Un'altra gara di Moto3 pazzesca", ha commentato il team manager di Tech3 Hervé Poncharal, analizzando senza pietà: "I tre piloti di Pierer Mobility, Daniel Holgado, Deniz Öncü (entrambi KTM, Red.) e Ayumu Sasaki (Husqvarna, Red.), si sono tormentati a vicenda e hanno permesso al pilota della Honda Jaume Masia di staccarsi e poi vincere. Dopo il GP d'Austria, è la seconda volta in questa stagione che Holgado perde una posizione per pochi millesimi".

Holgado è quindi salito sul podio a Motegi, ma poiché i suoi rivali del Campionato del Mondo Masia e Sasaki sono arrivati primo e secondo, è stato relegato al terzo posto nel Campionato del Mondo. A sei gare dal termine, il Campionato del Mondo Moto3 è ancora aperto.

Risultati Moto3, Motegi (1.10.):

1° Masia, Honda, 17 Rdn in 33:30.018 min.

2° Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec.

3° Holgado, KTM, + 1,602

4° Nepa, KTM, + 5.200

5° Ortolá, KTM, + 5.230

6° Muñoz, KTM, + 8.900

7° Alonso, GASGAS, + 8.959

8° Toba, Honda, + 9.253

9° Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10° Rueda, KTM, + 9.734

11° Veijer, Husqvarna, + 9.804

12° Furusato, Honda, + 10.195

13° Riccardo Rossi, Honda, + 10.874

14° Moreira, KTM, + 11.577

15° Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 14 gare su 20:

1° Masia, 199 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 190. 4° Alonso 160. 5° Öncü 147. 6° Ortolá 145. 7° Moreira 103. 8° Rueda 100. 9° Nepa 90. 10° Toba 87. 11° Muñoz 86. 12° Artigas 65. 13° Veijer 63. 14° Yamanaka 62. 15 Suzuki 50. 16 R Rossi 45. 17 Salvador 31. 18 Fenati 30. 19 Odgen 21. 20 Bertelle 21. 21 Kelso 20. 22 Furusato 18. 23 Migno 17. 24 Farioli 7. 25 Azman 5. 26 Aji 4. 27 Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 288 punti. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 punti. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.