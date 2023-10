Daniel Holgado: 2º lugar cedido na última curva

Daniel Holgado, da equipa Red Bull KTM Tech3, chegou ao Grande Prémio do Japão no topo da classificação do Campeonato do Mundo, empatado em pontos com o compatriota Jaume Masia. O espanhol de 18 anos qualificou-se para a segunda linha da grelha em sexto lugar, mas assumiu a segunda posição atrás do colega de marca Deniz Öncü na curva de partida.

Após algumas voltas, foi ultrapassado primeiro pelo herói local Ayumu Sasaki e depois pelo rival do Campeonato do Mundo, Masia. Este grupo de quatro manteve-se junto no início e lutou por cada centímetro com a ordem a mudar, mas depois Masia conseguiu afastar-se.

A sete voltas do final, Öncü caiu e agora Sasaki e Holgado lutavam pelo segundo lugar até à última volta. No final da reta da meta, Holgado conseguiu ultrapassar por dentro, mas um deslize na curva da meta foi imediatamente aproveitado por Sasaki para passar de novo e conquistar o segundo lugar atrás do vencedor Masia num duelo nos metros finais.

"Mais uma corrida louca de Moto3", comentou o chefe de equipa da Tech3, Hervé Poncharal, analisando sem piedade: "Os três pilotos da Pierer Mobility, Daniel Holgado, Deniz Öncü (ambos da KTM, Red.) e Ayumu Sasaki (Husqvarna, Red.), perseguiram-se mutuamente e permitiram que o piloto da Honda, Jaume Masia, se afastasse e ganhasse. Depois do GP da Áustria, é a segunda vez esta época que Holgado perde uma posição por causa de alguns milésimos".

Assim, Holgado esteve no pódio em Motegi, mas porque os seus rivais do Campeonato do Mundo Masia e Sasaki terminaram em primeiro e segundo, foi relegado para terceiro no Campeonato do Mundo. Com seis corridas restantes, o Campeonato do Mundo de Moto3 ainda está em aberto.

Resultados de Moto3, Motegi (1.10.):

1º Masia, Honda, 17 Rdn em 33:30.018 min.

2º Sasaki, Husqvarna, + 1,546 seg

3º Holgado, KTM, + 1,602

4º Nepa, KTM, + 5.200

5º Ortolá, KTM, + 5,230

6º Muñoz, KTM, + 8,900

7º Alonso, GASGAS, + 8,959

8º Toba, Honda, + 9.253

9º Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10º Rueda, KTM, + 9.734

11º Veijer, Husqvarna, + 9.804

12º Furusato, Honda, + 10,195

13º Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14º Moreira, KTM, + 11,577

15º Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 14 de 20 corridas:

1º Masia, 199 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 190. 4º Alonso 160. 5º Öncü 147. 6º Ortolá 145. 7º Moreira 103. 8º Rueda 100. 9º Nepa 90. 10º Toba 87. 11º Muñoz 86. 12º Artigas 65. 13º Veijer 63. 14º Yamanaka 62. 15 Suzuki 50. 16 R Rossi 45. 17 Salvador 31. 18 Fenati 30. 19 Odgen 21. 20 Bertelle 21. 21 Kelso 20. 22 Furusato 18. 23 Migno 17. 24 Farioli 7. 25 Azman 5. 26 Aji 4. 27 Whatley 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 288 pontos. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 pontos. 2º Leopard Racing 249. 3º Red Bull KTM Ajo 247. 4º Angeluss MTA Team 235. 5º Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6º Red Bull KTM Tech3, 197. 7º SIC58 Squadra Corse 132. 8º MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.