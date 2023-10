Grille de départ Moto3 2024 : beaucoup de départs et de changements d'équipe

Dans les compositions d'équipe des teams du championnat du monde Moto3 pour la saison 2024, aucune pierre ne reste en place. En effet, certains pilotes sont écartés en raison de leur manque de compétences de pilotage, tandis que d'autres sont promus en championnat du monde Moto2. Par exemple Jaume Masia (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) et Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Le prétendant espagnol au titre de champion du monde Daniel Holgado (19 ans), du team Red Bull-KTM-Tech3, a toutefois décidé de rester une année de plus dans la catégorie 250 cm3. En effet, KTM construit pour la première fois depuis 2020 une nouvelle machine de course Moto3 - et il veut remporter en 2024 soit le deuxième, soit le premier titre Moto3. Aucun pilote n'a remporté deux championnats du monde consécutifs dans la petite catégorie (125 cm3) depuis Haruchika Aoki (1995 et 1996).

Outre Xavier Artigas, l'équipe allemande CFMOTO-PrüstelGP a réengagé l'Italien Riccardo Rossi pour 2024. L'Australien Joel Kelso doit quant à lui partir. En revanche, Tech3 accueille un nouvel Australien, Jacob Roulstone (issu du JuniorGP et de la Red Bull Rookies Cup).

Le propriétaire de l'équipe Liqui Moly-Husqvarna, Peter Öttl, a entre-temps trouvé un remplaçant à Sasaki, candidat au titre, en la personne de Tatsuki Suzuki. Des pilotes comme Kelso, Toba, Yamanaka et Fenati sont encore au chômage.

Chez Leopard Honda, le pilote d'exception Ángel Piqueras, qui a remporté haut la main le championnat du monde junior et la Red Bull Rookies Cup 2023, est le nouveau numéro 1. Adrián Fernández (le frère de Raúl) prend la place de Suzuki.

Le Malaisien Syarifuddin Azman devrait perdre sa place au sein de l'équipe MTHelmets - MSi-KTM. Il n'a marqué que cinq points en douze Grands Prix et occupe la 25e position du championnat du monde Moto3.

En général, les équipes ont du mal à trouver des pilotes, car les débutants en Moto3 doivent désormais avoir 18 ans. Mais l'Espagnol Álvaro Carpe, qui a déjà remporté une course de la Red Bull Rookies Cup à Misano, ne fêtera par exemple son 18e anniversaire que le 5 juin 2025 ( !).

La nouvelle recrue d'Ajo, Xabi Zurutuza, qui a déjà fêté deux victoires en JuniorGP cette saison et qui occupe actuellement la sixième place du classement général de ce championnat du monde junior, n'atteindra pas non plus l'âge minimum de 18 ans en GP avant le 4 avril 2024. Il manquera donc les deux premiers week-ends de course.

La grille de départ Moto3 2024

Rivacold Snipers Honda :

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team :

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Équipe Aspar GASGAS

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco ?

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, ?

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, ?

La grille de départ Moto3 2023

Rivacold Snipers Honda :

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Joel Kelso

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Équipe Aspar GASGAS

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Ayumu Sasaki, Collin Veijer

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia

Mario Aji, Taiyo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, David Salvador

MT Helmets-MSi KTM :

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman