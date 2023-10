Griglia Moto3 2024: molte partenze e cambi di squadra

I team del Campionato del Mondo Moto3 stanno avendo difficoltà a trovare piloti per il 2024, anche a causa della nuova età minima di 18 anni per i GP, e non tutti i posti sono stati ancora occupati. SPEEDWEEK.com riassume la situazione.

Non c'è nulla di intentato nella formazione delle squadre del Campionato del Mondo Moto3 per la stagione 2024. Poiché alcuni piloti vengono eliminati per mancanza di competenza di guida, altri passano al Campionato del Mondo Moto2. Ad esempio, Jaume Masia (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Tuttavia, lo spagnolo Daniel Holgado (19) del team Red Bull KTM Tech3 ha deciso di rimanere nella classe 250cc per un altro anno. Questo perché KTM sta costruendo una nuova moto da corsa Moto3 per la prima volta dal 2020 e lui vuole vincere il suo secondo o primo titolo Moto3 nel 2024. Nessun pilota ha vinto due campionati del mondo di fila nella classe minore (125cc) da Haruchika Aoki (1995 e 1996).

Il team tedesco CFMOTO-PrüstelGP ha ingaggiato l'italiano Riccardo Rossi per il 2024 al fianco di Xavier Artigas. L'australiano Joel Kelso deve andarsene. In cambio, Tech3 porterà nel Campionato del Mondo Jacob Roulstone (dalla Junior GP e dalla Red Bull Rookies Cup), un nuovo australiano.

Nel frattempo, il proprietario del team Liqui Moly-Husqvarna Peter Öttl ha trovato in Tatsuki Suzuki il sostituto del contendente al titolo Sasaki. Sono ancora disoccupati piloti come Kelso, Toba, Yamanaka e Fenati.

Alla Leopard Honda, l'eccezionale pilota Ángel Piqueras, che ha vinto il Campionato del Mondo Junior e la Red Bull Rookies Cup nel 2023, è il nuovo numero 1. Adrián Fernández (fratello di Raúl) prende il posto di Suzuki.

Il malese Syarifuddin Azman dovrebbe perdere il suo posto nel team MTHelmets - MSi-KTM. Ha raccolto solo cinque punti in dodici Gran Premi e si trova in 25a posizione nel Campionato del Mondo Moto3.

In generale, le squadre hanno difficoltà a trovare piloti perché i debuttanti della Moto3 devono avere 18 anni. Ma lo spagnolo Álvaro Carpe, che ha già vinto una gara della Red Bull Rookies Cup a Misano, ad esempio, compirà 18 anni solo il 5 giugno 2025 (!).

Anche l'esordiente Xabi Zurutuza, che ha già festeggiato due vittorie nei GP Junior in questa stagione ed è attualmente sesto in classifica generale del Campionato del Mondo Junior, non raggiungerà l'età minima per i GP di 18 anni prima del 4 aprile 2024. Pertanto, salterà i primi due weekend di gara.

La griglia della Moto3 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Team Angeluss MTA:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Squadra Aspar GASGAS

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco?

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, ?

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, ?

La griglia della Moto3 2023

Rivacold Snipers Honda:

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Team Angeluss MTA

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Joel Kelso

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Squadra Aspar GASGAS

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Ayumu Sasaki, Collin Veijer

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia

Mario Aji, Taiyo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, David Salvador

MT Helmets-MSi KTM:

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman