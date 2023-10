Mahindra : école de marche pour Bagnaia, Martin, "Bez" & Co.

Le conglomérat indien, qui emploie 190.000 personnes, s'est lancé en 2011 dans le championnat du monde des deux temps 125 cm3 avec des machines fabriquées par Engines Engineering. Cette entreprise avait déjà construit des machines de course 125 cm3 pour Loncin et Malaguti, qui n'ont jamais été compétitives, plutôt faibles et lentes. Plus tard, cette entreprise italienne de 50 employés a tout de même été rachetée par Mahindra.

Mahindra a également pris une participation de 51 pour cent dans le fabricant de scooters Peugeot Motocycles et a ensuite fait construire par Suter Racing en Suisse une moto 250 cm3 monocylindre à quatre temps pour 2013, après que la moto d'Engines Engineering se soit révélée être un échec cuisant en 2012. Marcel Schrötter peut en parler suffisamment, il s'est enfui en juillet, frustré. Parfois, l'huile moteur fuyait déjà lors de la mise en température du moteur dans le paddock.

Mahindra Racing a exploité son propre team d'usine jusqu'à fin 2015, mais l'a ensuite confié à Jorge Martinez pour trois ans. Suter a alors également construit les machines pour 2016, le 31 mars 2016, le contrat de développement a pris fin. Mufaddal Choonia, le lourd CEO de Mahindra Racing, a préféré installer son propre département course en Italie. Le Moto3 n'était pour lui qu'un exercice d'initiation. Il rêvait du championnat du monde Moto2 et même d'une équipe d'usine MotoGP.

Mahindra et Peugeot ont fêté trois victoires en GP en 2016 avec des machines MGP3O identiques - deux avec Pecco Bagnaia, une avec John McPhee. Pecco Bagnaia s'est imposé à Assen et à Sepang sur la Mahindra, John McPhee sous la pluie à Brno sur la Peugeot.

Le champion du monde MotoGP Bagnaia a déjà peiné en Moto3 en 2015 avec la Mahindra, terminant le championnat du monde à la 14e place avec 76 points. Un an plus tard, il a réussi à percer grâce à ses compétences de pilotage exceptionnelles en s'imposant à Assen en tant qu'outsider et malgré un manque évident de chevaux. Grâce à deux victoires et quatre autres places sur le podium, l'Italien en pleine ascension s'est assuré la quatrième place du championnat du monde.

L'actuel deuxième du championnat du monde MotoGP, Jorge Martin, qui n'est qu'à trois points du leader Bagnaia, peut également se targuer d'avoir remporté des succès remarquables avec Mahindra. Une preuve de son talent exceptionnel. En 2015 et 2016, le "Martinator" s'est engagé dans l'équipe d'usine Mahindra d'Aspar Martinez et s'est alors classé 17e et 16e du championnat du monde avec 45 et 72 points. Il a tout de même réussi à décrocher la deuxième place à Brno en 2016, ce qui laissait clairement présager un avenir glorieux en tant que pilote de course. Mais ce n'est que chez Gresini-Honda que Jorge Martin a connu une véritable ascension : après une quatrième place au championnat du monde en 2017, il a remporté le championnat en 2018.

Brad Binder, quatrième du championnat du monde MotoGP, a également piloté une Mahindra dans l'équipe de Fiorenzo Caponera. Cette écurie a commencé la saison 2013 sur une Suter-Honda avant de passer à Mahindra, car cette moto a également été construite au début chez Suter Industries à Turbenthal/Suisse. En 2017, Marco Bezzecchi a utilisé une Mahindra fatiguée, mais n'a pas pu dépasser la 23e place au championnat du monde avec 20 points. En 2018, il a reçu une KTM chez PrüstelGP, a fêté ses deux premières victoires en GP, s'est battu pour le titre - et a terminé troisième du championnat du monde avec 214 points.

Moto3 : les équipes clientes de Mahindra se sont envolées

Mais les teams clients en particulier n'étaient pas satisfaits de Mahindra après le transfert du département course en Italie, ils se sont enfuis en masse. En effet, le nouveau directeur technique Davide Borghesi a produit un flop après l'autre dans son nouveau "centre de compétences" de Besozzo/Italie. Par exemple, lors du GP du Mugello 2017, la nouvelle boîte à air s'est avérée être un échec.

La nouvelle boîte de vitesses a été commandée en 2016 à Nova en Angleterre - et présentée ensuite comme une réalisation propre. Sous la direction de Borghesi, Mahindra n'a plus jamais été aussi percutante que durant l'ère Suter.

Pour 2017, Mahindra et Peugeot n'ont pu rester dans le championnat du monde Moto3 avec la machine MGP3O que grâce à la bonne volonté et à l'accord de Honda et KTM, car il n'y avait que les deux teams d'usine et un team client, soit six pilotes au total, alors qu'ils devraient être dix à douze selon le règlement.

En février 2017, Mufaddal Choonia annonçait encore qu'elle fêterait cette année plus de victoires que l'année précédente. Ce plan a certes échoué de peu.

Alors qu'en 2016, Mahindra avait encore récolté 211 points, ce chiffre est tombé à 43 en 2017. Lors des huit premières courses de 2017, aucune des six motos n'a terminé dans le top 10. Les malheureux pilotes de Mahindra et de Peugeot occupaient les 22e (Kornfeil), 23e (Bezzecchi), 26e (Arenas), 28e (Dalla Porta) et 29e (Pagliani) rangs du classement du championnat du monde ; le Finlandais Pulkkinen (équipe Peugeot MC Saxoprint) n'avait même pas marqué de points.

Après le retrait de Mahindra, il ne restait plus que Honda et KTM dans le championnat du monde Moto3. En 2020, la deuxième marque KTM Husqvarna (déjà présente en 2014 et 2015) a fait son retour avec le Max Racing Team. Pilotes : Romano Fenati et Alonso Lopez.

Le directeur technique Davide Borghesi, débordé, avait visiblement fait marche arrière dans le développement. Son prétendu centre de compétences de Besozzo s'est révélé être un échec cuisant. "Chez Mahindra, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur la moto depuis 2014", se lamentait l'une des victimes de la saison 2017.

Borghesi se vantait volontiers de son passé de technicien dans l'usine Aprilia. "Mais là-bas, il n'avait rien à voir avec les GP. Nous l'avons relégué dans un coin de Reparto Corse et lui avons laissé les affaires de Supermotard", a raconté l'ex-manager de course d'Aprilia Carlo Pernat.

L'équipe allemande Peugeot MC Saxoprint (qui a donné naissance à PrüstelGP) a dû se mettre à la recherche de nouveau matériel après 2017 et mettre la main à la poche pour passer à KTM, car jusqu'alors Peugeot fournissait gratuitement les motos des deux pilotes. La société PrüstelGP a ainsi économisé environ 350 000 euros par an.

Après cette pitoyable saison, l'équipe Pull & Bear-Aspar de Jorge "Aspar" Martinez est également passée chez KTM pour 2018 avec son équipe Moto3 - et a remporté le championnat du monde 2020 avec Albert Arenas et le championnat du monde 2022 avec Izan Guevera sur une GASGAS du groupe Pierer.

Le chef de l'équipe CIP-Mahindra, Alain Bronec, a reçu gratuitement le matériel pour 2017 et, en plus, le talentueux Marco Bezzecchi comme pilote. Mais il n'a réussi qu'à se classer 23e au championnat du monde. Le chef d'équipe français s'est alors procuré des motos KTM pour 2018. Et Bezzecchi a remporté trois Grand Prix en 2018 chez PrüstelGP sur KTM - et s'est battu contre Jorge Martin pour le titre de champion du monde.

Le Mahindra Group, qui réalisait alors un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards de dollars, a finalement connu un échec retentissant grâce à un manque d'intuition et de planification et à une série de mauvaises décisions dans le domaine des GP.

Toujours est-il que Mahindra reste le premier constructeur indien de deux-roues à avoir remporté une victoire en Grand Prix. Même si les motos n'ont jamais vu l'Inde. Mahindra a obtenu un total de 13 podiums en Moto3 et deux victoires en GP, et a célébré son 100e départ en GP à Misano en 2016.

Mahindra s'occupe entre-temps de compétitions lors de courses électriques.