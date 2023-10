Mahindra: scuola a piedi per Bagnaia, Martin, "Bez" & Co.

Il conglomerato indiano con 190.000 dipendenti è entrato nel campionato mondiale 125cc a due tempi nel 2011 con le macchine di Engines Engineering. Questa azienda aveva precedentemente costruito macchine da corsa 125cc per Loncin e Malaguti, che non erano mai state competitive, anzi erano piuttosto deboli e lente. In seguito, questa azienda italiana con 50 dipendenti è stata comunque acquistata da Mahindra.

Mahindra ha anche acquisito una partecipazione del 51% nel costruttore di scooter Peugeot Motocycles e poi ha fatto costruire alla Suter Racing in Svizzera una Moto3 monocilindrica a quattro tempi da 250cc per il 2013, dopo che la moto di Engines Engineering si era rivelata un violento flop nel 2012. Marcel Schrötter ne sa abbastanza, è scappato via frustrato a luglio. A volte l'olio del motore fuoriusciva non appena il motore veniva riscaldato nel paddock.

Mahindra Racing ha gestito il proprio factory team fino alla fine del 2015, ma poi lo ha ceduto a Jorge Martinez per tre anni. La Suter ha poi costruito le macchine per il 2016 e il contratto di sviluppo è terminato il 31 marzo 2016. Mufaddal Choonia, il pesante CEO di Mahindra Racing, ha poi preferito installare un proprio reparto corse in Italia. Considerava la Moto3 solo come un esercizio di ingresso. Sognava il Campionato del Mondo Moto2 e persino un team ufficiale MotoGP.

Mahindra e Peugeot hanno festeggiato tre vittorie nei GP nel 2016 con le identiche macchine MGP3O - due con Pecco Bagnaia, una con John McPhee. Pecco Bagnaia ha vinto ad Assen e Sepang con la Mahindra, John McPhee sotto la pioggia a Brno con la Peugeot.

Il campione del mondo della MotoGP Bagnaia ha faticato in Moto3 nel 2015 con la Mahindra, finendo 14° nel campionato mondiale con 76 punti. Un anno dopo, la sua svolta è arrivata grazie alle sue eccezionali capacità di guida, quando ha vinto ad Assen come outsider e nonostante una chiara mancanza di cavalli. Grazie a due vittorie e ad altri quattro podi, l'emergente italiano si è assicurato il quarto posto nel Campionato del Mondo.

Anche l'attuale secondo classificato del Campionato del Mondo MotoGP, Jorge Martin, a soli tre punti dal leader Bagnaia, guarda ai notevoli successi ottenuti con Mahindra. Una prova del suo eccezionale talento. Il "Martinator" ha corso per il team ufficiale Mahindra di Aspar Martinez nel 2015 e nel 2016, finendo 17° e 16° in campionato con 45 e 72 punti rispettivamente. Nel 2016 ha ottenuto almeno un secondo posto a Brno, chiaro segnale di un futuro glorioso come pilota. Ma è solo con la Gresini-Honda che le cose sono davvero decollate per Jorge Martin: dopo il quarto posto nel Campionato del Mondo nel 2017, ha vinto il Campionato del Mondo nel 2018.

Anche Brad Binder, quarto classificato nel Campionato del Mondo MotoGP, ha guidato una Mahindra nel team di Fiorenzo Caponera. Questa squadra ha iniziato la stagione 2013 con una Suter-Honda e poi è passata a Mahindra perché anche questa moto è stata inizialmente costruita dalle industrie Suter di Turbenthal/Svizzera. Marco Bezzecchi ha utilizzato una Mahindra stanca nel 2017, ma non è arrivato oltre il 23° posto nel Campionato del Mondo con 20 punti. Nel 2018 ha ottenuto una KTM al PrüstelGP, ha festeggiato le sue prime due vittorie in un GP, ha lottato per il titolo e ha concluso al terzo posto nel WRC con 214 punti.

Moto3: i team clienti Mahindra sono andati a ruba

Ma soprattutto i team clienti, scontenti di Mahindra dopo il trasferimento del reparto corse in Italia, sono scappati in massa. Il nuovo direttore tecnico Davide Borghesi ha prodotto un flop dopo l'altro nel suo nuovo "centro di competenza" di Besozzo/Italia. Ad esempio, al GP del Mugello 2017, il nuovo airbox si è rivelato un fallimento.

Il nuovo cambio è stato commissionato a Nova, in Inghilterra, nel 2016, e poi pubblicizzato come un proprio risultato. Sotto la direzione di Borghesi, Mahindra non è mai più diventata potente come nell'era Suter.

Per il 2017, Mahindra e Peugeot sono riuscite a rimanere nel Campionato del Mondo Moto3 con la MGP3O solo grazie alla buona volontà e all'accordo di Honda e KTM, dato che c'erano solo le due squadre ufficiali e una squadra clienti, per un totale di sei piloti, mentre dovrebbero essere dieci o dodici secondo il regolamento.

Nel febbraio 2017, Mufaddal Choonia ha annunciato che quest'anno avrebbe festeggiato più vittorie dell'anno scorso. Questo piano, tuttavia, ha mancato di poco l'obiettivo.

Mentre nel 2016 Mahindra aveva raccolto 211 punti, nel 2017 il totale è stato di soli 43. Nessuna delle sei moto si è piazzata nella top ten nelle prime otto gare del 2017. I pietosi piloti Mahindra e Peugeot erano 22° (Kornfeil), 23° (Bezzecchi), 26° (Arenas), 28° (Dalla Porta) e 29° (Pagliani) nella classifica del Campionato del Mondo; Finn Pulkkinen (team Peugeot MC Saxoprint) non aveva ottenuto alcun punteggio.

Dopo il ritiro di Mahindra, solo Honda e KTM sono rimaste nel Campionato mondiale Moto3. Nel 2020, il secondo marchio KTM Husqvarna (già presente nel 2014 e nel 2015) è tornato con il Max Racing Team. Piloti: Romano Fenati e Alonso Lopez.

Il sovraccarico direttore tecnico Davide Borghesi aveva apparentemente ingranato la retromarcia con l'ulteriore sviluppo. Il suo presunto centro di eccellenza a Besozzo si è rivelato un completo fallimento. "Non è cambiato molto sulla moto alla Mahindra dal 2014", lamentava un malato nella stagione 2017.

Borghesi amava vantarsi del suo passato di tecnico presso la fortunata fabbrica Aprilia. "Ma lì non aveva nulla a che fare con le gare di GP. Lo abbiamo relegato in un angolo del Reparto Corse e gli abbiamo lasciato le supermoto", ci ha detto l'ex direttore di gara di Aprilia Carlo Pernat.

Il team tedesco Peugeot MC Saxoprint (che è diventato PrüstelGP) ha dovuto cercare nuovo materiale dopo il 2017 e ha dovuto scavare a fondo per passare a KTM, perché fino a quel momento Peugeot forniva gratuitamente le moto a entrambi i piloti. In questo modo PrüstelGP ha risparmiato circa 350.000 euro all'anno.

Anche il team Pull & Bear Aspar di Jorge "Aspar" Martinez è passato a KTM per il 2018 con la squadra Moto3 dopo quella pessima stagione - e ha vinto il Campionato del Mondo 2020 con Albert Arenas e il Campionato del Mondo 2022 con Izan Guevera su una GASGAS del Gruppo Pierer.

Il boss del team CIP-Mahindra Alain Bronec ha ottenuto gratuitamente il materiale per il 2017 e anche il talentuoso Marco Bezzecchi come pilota. Tuttavia, ha ottenuto solo il 23° posto nel Campionato del Mondo. Il boss del team francese ha ottenuto le moto KTM per il 2018. Nel 2018 Bezzecchi ha vinto tre Gran Premi al PrüstelGP con la KTM e ha lottato contro Jorge Martin per il titolo mondiale.

Il Gruppo Mahindra, che all'epoca fatturava 19 miliardi di dollari all'anno, alla fine ha fallito clamorosamente grazie all'incapacità, alla mancanza di pianificazione e a una serie di decisioni sbagliate nelle gare di GP.

Dopo tutto, Mahindra rimane il primo produttore indiano di due ruote a vincere un Gran Premio. Anche se le moto non hanno mai visto l'India. Mahindra vanta un totale di 13 podi in Moto3 e due vittorie in GP e ha festeggiato la sua 100esima partenza in GP a Misano nel 2016.

Mahindra, nel frattempo, si occupa delle competizioni nelle gare elettriche.