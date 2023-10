Mahindra: Escola a pé para Bagnaia, Martin, "Bez" & Co.

O GP da Índia, há duas semanas, trouxe de volta memórias da equipa de fábrica indiana de Moto3, a Mahindra. Por incrível que pareça, os quatro primeiros classificados do atual Campeonato do Mundo de MotoGP começaram na Mahindra!

O conglomerado indiano com 190.000 empregados entrou no campeonato do mundo de 125cc a dois tempos em 2011 com máquinas da Engines Engineering. Esta empresa tinha anteriormente construído máquinas de corrida de 125cc para a Loncin e a Malaguti, que nunca foram competitivas, bastante fracas e lentas. Mais tarde, esta empresa italiana com 50 empregados foi comprada pela Mahindra.

A Mahindra também adquiriu uma participação de 51% no fabricante de scooters Peugeot Motocycles e depois mandou a Suter Racing, na Suíça, construir uma moto de 250cc de Moto3 monocilíndrica a quatro tempos para 2013, depois de a moto da Engines Engineering se ter revelado um violento fracasso em 2012. Marcel Schrötter pode dizer o suficiente sobre isso, ele fugiu frustrado em julho. Por vezes, o óleo do motor vazava assim que o motor era aquecido no paddock.

A Mahindra Racing teve a sua própria equipa de fábrica até ao final de 2015, mas depois entregou-a a Jorge Martinez durante três anos. A Suter também construiu as máquinas para 2016 e o contrato de desenvolvimento terminou a 31 de março de 2016. Mufaddal Choonia, o pesado CEO da Mahindra Racing, preferiu então instalar o seu próprio departamento de corridas em Itália. Considerava a Moto3 apenas como um exercício de nível de entrada. Sonhava com o Campeonato do Mundo de Moto2 e até com uma equipa de fábrica de MotoGP.

A Mahindra e a Peugeot celebraram três vitórias em GP em 2016 com as máquinas MGP3O idênticas - duas com Pecco Bagnaia e uma com John McPhee. Pecco Bagnaia venceu em Assen e Sepang com a Mahindra, John McPhee à chuva em Brno com a Peugeot.

O campeão do mundo de MotoGP, Bagnaia, teve dificuldades na Moto3 em 2015 com a Mahindra, terminando em 14º no campeonato do mundo com 76 pontos. Um ano mais tarde, a sua descoberta surgiu graças às suas excelentes capacidades de pilotagem, quando venceu em Assen como um outsider flagrante e apesar de uma clara falta de potência. Graças a duas vitórias e mais quatro lugares no pódio, o jovem italiano garantiu o quarto lugar no Campeonato do Mundo.

O atual segundo classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP, Jorge Martin, a apenas três pontos do líder Bagnaia, também recorda sucessos notáveis com a Mahindra. Prova do seu talento excecional. O "Martinator" correu para a equipa de fábrica da Mahindra de Aspar Martinez em 2015 e 2016, terminando em 17º e 16º no campeonato com 45 e 72 pontos, respetivamente. Pelo menos, conseguiu o segundo lugar em Brno em 2016, o que era uma indicação clara de um futuro glorioso como piloto. Mas foi apenas na Gresini-Honda que as coisas realmente decolaram para Jorge Martin: depois de terminar em quarto lugar no Campeonato do Mundo em 2017, ele venceu o Campeonato do Mundo em 2018.

O quarto classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP, Brad Binder, também pilotou uma Mahindra na equipa de Fiorenzo Caponera. Esta equipa de corrida começou a época de 2013 com uma Suter-Honda e depois mudou para a Mahindra porque esta moto também foi inicialmente construída pela Suter Industries em Turbenthal/Suíça. Marco Bezzecchi usou uma Mahindra cansada em 2017, mas não terminou acima do 23º lugar no Campeonato do Mundo com 20 pontos. Em 2018, recebeu uma KTM no PrüstelGP, celebrou as suas duas primeiras vitórias em GP, lutou pelo título - e terminou em terceiro no WRC com 214 pontos.

Moto3: As equipas clientes da Mahindra venceram

Mas as equipas clientes, em particular, não estavam satisfeitas com a Mahindra após a deslocalização do departamento de corridas para Itália e fugiram em massa. O novo Diretor Técnico Davide Borghesi produziu um fracasso após outro no seu novo "centro de competência" em Besozzo/Itália. Por exemplo, no GP de Mugello de 2017, a nova caixa de ar revelou-se um fracasso.

A nova caixa de velocidades foi encomendada à Nova, em Inglaterra, em 2016 - e depois apresentada como um feito seu. A Mahindra nunca mais se tornou tão poderosa como na era Suter, sob a direção de Borghesi.

Em 2017, a Mahindra e a Peugeot só puderam permanecer no Campeonato do Mundo de Moto3 com a máquina MGP3O graças à boa vontade e ao acordo da Honda e da KTM, uma vez que só existiam as duas equipas de fábrica e uma equipa cliente, perfazendo um total de seis pilotos, mas deveriam ser dez a doze de acordo com os regulamentos.

Em fevereiro de 2017, Mufaddal Choonia anunciou que este ano iriam celebrar mais vitórias do que no ano passado. No entanto, este plano falhou o objetivo.

Enquanto a Mahindra tinha conquistado 211 pontos em 2016, o total em 2017 foi de apenas 43. Nenhuma das seis motos terminou entre as dez primeiras nas oito primeiras corridas de 2017. Os lamentáveis pilotos da Mahindra e da Peugeot estavam em 22º (Kornfeil), 23º (Bezzecchi), 26º (Arenas), 28º (Dalla Porta) e 29º (Pagliani) na classificação do Campeonato do Mundo; Finn Pulkkinen (equipa Peugeot MC Saxoprint) não tinha pontuado.

Após a retirada da Mahindra, apenas a Honda e a KTM permaneceram no Campeonato do Mundo de Moto3. Em 2020, a segunda marca da KTM, a Husqvarna (já presente em 2014 e 2015), regressou com a Max Racing Team. Pilotos: Romano Fenati e Alonso Lopez.

O sobrecarregado Diretor Técnico Davide Borghesi tinha aparentemente entrado em marcha-atrás com o desenvolvimento posterior. O seu suposto centro de excelência em Besozzo revelou-se um completo fracasso. "Não mudou muita coisa na mota da Mahindra desde 2014", lamentou um dos que sofreram na época de 2017.

Borghesi gostava de se gabar do seu passado como técnico na bem-sucedida fábrica da Aprilia. "Mas lá ele não tinha nada a ver com corridas de GP. Nós relegámo-lo para um canto da Reparto Corse e deixámos as coisas do supermoto para ele", disse-nos o ex-diretor de corridas da Aprilia, Carlo Pernat.

A equipa alemã Peugeot MC Saxoprint (que se tornou na PrüstelGP) teve de procurar novo material depois de 2017 e teve de ir ao fundo dos seus bolsos para mudar para a KTM, porque até então a Peugeot fornecia as motos para ambos os pilotos gratuitamente. Isto permitiu à PrüstelGP poupar cerca de 350.000 euros por ano.

A equipa Pull & Bear Aspar de Jorge "Aspar" Martinez também mudou para a KTM em 2018 com a equipa de Moto3 após essa época miserável - e venceu o Campeonato do Mundo de 2020 com Albert Arenas e o Campeonato do Mundo de 2022 com Izan Guevera numa GASGAS do Grupo Pierer.

O chefe de equipa da CIP-Mahindra, Alain Bronec, recebeu o material para 2017 de graça e também o talentoso Marco Bezzecchi como piloto. No entanto, este apenas conseguiu o 23º lugar no Campeonato do Mundo. O chefe de equipa francês recebeu motos KTM para 2018. E Bezzecchi venceu três Grandes Prémios no PrüstelGP com a KTM em 2018 - e lutou contra Jorge Martin pelo título do Campeonato do Mundo.

O Grupo Mahindra, que na altura faturava 19 mil milhões de dólares por ano, acabou por fracassar grandiosamente graças à falta de noção, falta de planeamento e uma série de más decisões nas corridas de GP.

Afinal de contas, a Mahindra continua a ser o primeiro construtor indiano de duas rodas a ganhar um Grande Prémio. Mesmo que as motas nunca tenham visto a Índia. A Mahindra tem um total de 13 pódios de Moto3 e duas vitórias de GP e celebrou a sua 100.ª partida de GP em Misano em 2016.

A Mahindra, por sua vez, cuida das competições em corridas eléctricas.