Carlos Tatay (20): "Hay que aprender a sobrevivir".

Carlos Tatay sufrió una caída en la carrera del Campeonato de Europa de Moto2 disputada en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, el pasado 2 de julio, en la que sufrió graves lesiones en la columna vertebral. Al principio, sólo se filtró al público escasa información sobre su estado de salud, pero mientras tanto, el campeón de la Red Bull Rookies Cup 2019 aparece regularmente en sus canales de las redes sociales, informando sobre su férrea voluntad de volver a valerse por sí mismo algún día.

Recientemente, Tatay también concedió su primera entrevista desde su trascendental accidente en el canal de YouTube de Nico Abad. "Al principio me costó aceptar que estaba en una silla de ruedas", admitió el joven valenciano de 20 años. Sin embargo, entretanto se ha dado cuenta de que su vida sigue y que puede disfrutar de ella a pesar de todo. "Quiero demostrar que se pueden hacer muchas cosas si se tiene la motivación y las ganas".

El piloto del Pertamina Mandalika SAG Team Kalex sufrió una fractura de la quinta vértebra de la espalda. "Estoy empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas. Hay formas de progresar, pero lleva mucho tiempo", comentó.

Añadió que aún no es posible estimar la magnitud de estos progresos. Sólo después de seis u ocho meses se conocerá el alcance real de la lesión. Por eso, el joven español no pierde la esperanza de poder volver a caminar algún día y se somete a sesiones intensivas de rehabilitación y entrenamiento todos los días: el ciclismo de mano y el tenis en silla de ruedas también forman parte del programa.

Pero lo principal es recuperar la movilidad en sus piernas, no volver a subirse a una moto. "Lo primero es vivir, las carreras pasan a un segundo plano", subraya Tatay.

Aunque le resulta difícil adoptar la perspectiva de un aficionado, Tatay no ha perdido su pasión por las motos. Tampoco guarda rencor por el fatídico accidente de Portimão. "Si me hubiera pasado cuando estaba haciendo otra cosa, estaría más enfadado, pero ocurrió cuando estaba haciendo lo que más me gusta".

"No tengo miedo. Una lesión medular es muy dura porque pierdes muchas cosas, pero tienes que aprender a sobrevivir", dijo con admiración. "Todo, absolutamente todo es más fácil de lo que parece. Sólo necesitas la voluntad de ser feliz".