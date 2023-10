Carlos Tatay (20 ans) : "Tu dois apprendre à survivre".

L'année dernière, Carlos Tatay avait encore décroché la pole position et le podium en Moto3 à Mandalika pour le CFMOTO Racing PrüstelGP. Aujourd'hui, le jeune Espagnol en fauteuil roulant se bat courageusement pour retrouver une vie aussi normale que possible.

Le 2 juillet dernier, Carlos Tatay a chuté lors de la course du Championnat d'Europe Moto2 à l'Autódromo Internacional do Algarve de Portimão et a subi de graves blessures à la colonne vertébrale. Au début, seules quelques informations sur son état de santé ont été rendues publiques, mais entre-temps, le champion de la Red Bull Rookies Cup 2019 se montre régulièrement sur ses canaux de médias sociaux et fait part de sa volonté de fer de retomber un jour sur ses pieds.

Récemment, Tatay a également donné sa première interview sur la chaîne YouTube de Nico Abad depuis son accident lourd de conséquences. "Au début, j'ai eu du mal à accepter que je sois en fauteuil roulant", a reconnu le jeune homme de 20 ans originaire de Valence. Mais entre-temps, il a compris que sa vie continuait et qu'il pouvait en profiter malgré tout. "Je veux montrer que l'on peut faire beaucoup de choses si l'on a la motivation et la volonté".

Le pilote Kalex du team Pertamina Mandalika SAG a souffert d'une fracture de la cinquième vertèbre dorsale, une lésion incomplète de la moelle épinière. "Je commence à retrouver des sensations dans les jambes. Il est possible de faire des progrès, mais cela prend beaucoup de temps", a-t-il expliqué.

Il n'est pas encore possible d'estimer l'ampleur de ces progrès. Ce n'est qu'après six à huit mois que l'on connaîtra l'étendue réelle de la blessure. C'est pourquoi le jeune Espagnol ne perd pas l'espoir de pouvoir remarcher un jour et suit quotidiennement des séances de rééducation et d'entraînement intensives - le handbike et le tennis en fauteuil roulant font également partie du programme.

Mais il s'agit avant tout de retrouver la mobilité de ses jambes, pas de remonter sur une moto. "La première chose est de vivre, la course passe au second plan", a souligné Tatay.

Même s'il lui est difficile d'adopter le point de vue d'un fan, Tatay n'a pas perdu sa passion pour la moto. Il ne garde pas non plus de rancœur pour l'accident fatidique de Portimão. "Si cela m'était arrivé, si j'avais fait autre chose, j'aurais été plus en colère, mais c'est arrivé quand j'ai fait ce que j'aimais le plus".

"Je n'ai pas peur. Une blessure à la moelle épinière est très dure parce que vous perdez beaucoup de choses, mais vous devez apprendre à survivre", a-t-il déclaré avec une attitude admirable. "Tout, absolument tout est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'avoir la volonté d'être heureux".