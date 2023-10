Carlos Tatay (20): "Bisogna imparare a sopravvivere".

L'anno scorso, Carlos Tatay era ancora in pole position e sul podio della Moto3 a Mandalika per il CFMOTO Racing PrüstelGP. Ora il giovane spagnolo in sedia a rotelle sta lottando coraggiosamente per condurre una vita il più possibile normale.

Carlos Tatay è caduto nella gara del Campionato Europeo Moto2 all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão il 2 luglio, riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale. In un primo momento, solo poche informazioni sul suo stato di salute sono trapelate al pubblico, ma nel frattempo il campione della Red Bull Rookies Cup 2019 si fa vedere regolarmente sui suoi canali social, raccontando la sua ferrea volontà di tornare un giorno in piedi da solo.

Recentemente, Tatay ha anche rilasciato la sua prima intervista dopo il grave incidente sul canale YouTube di Nico Abad. "All'inizio è stato difficile per me accettare di essere su una sedia a rotelle", ha ammesso il ventenne di Valencia. Nel frattempo, però, ha capito che la sua vita continua e che può godersela nonostante tutto. "Voglio dimostrare che si può fare molto se si ha la motivazione e la volontà".

Il pilota del Pertamina Mandalika SAG Team Kalex ha subito la frattura della quinta vertebra della schiena, con una lesione incompleta del midollo spinale. "Sto iniziando a recuperare la sensibilità delle gambe. Ci sono modi per fare progressi, ma ci vuole molto tempo", ha commentato.

Ha aggiunto che non è ancora possibile stimare l'entità di questi progressi. Solo dopo sei-otto mesi si conoscerà l'effettiva entità dell'infortunio. Per questo motivo il giovane spagnolo non rinuncia alla speranza di poter tornare a camminare un giorno e si sottopone ogni giorno a intense sessioni di riabilitazione e allenamento - anche il ciclismo a mano e il tennis in carrozzina fanno parte del programma.

Ma la cosa principale è riacquistare la mobilità delle gambe, non tornare in sella a una moto. "La prima cosa è vivere, le corse passano in secondo piano", ha sottolineato Tatay.

Anche se è difficile per lui assumere la prospettiva di un fan, Tatay non ha perso la passione per le moto. Né nutre alcun risentimento per il fatidico incidente di Portimão. "Se mi fosse successo quando stavo facendo altro, sarei più arrabbiato, ma è successo quando stavo facendo quello che mi piace di più".

"Non ho paura. Una lesione midollare è molto dura perché si perdono molte cose, ma bisogna imparare a sopravvivere", ha detto con ammirazione. "Tutto, assolutamente tutto è più facile di quanto sembri. Bisogna solo avere la volontà di essere felici".