Carlos Tatay (20): "É preciso aprender a sobreviver".

No ano passado, Carlos Tatay ainda estava na pole position e no pódio de Moto3 em Mandalika para a CFMOTO Racing PrüstelGP. Agora, o jovem espanhol em cadeira de rodas está a lutar bravamente para levar uma vida tão normal quanto possível.

Carlos Tatay sofreu uma queda na corrida do Campeonato Europeu de Moto2 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 2 de julho, sofrendo graves lesões na coluna vertebral. No início, apenas informações esparsas sobre o seu estado de saúde foram divulgadas ao público, mas, entretanto, o campeão da Red Bull Rookies Cup de 2019 aparece regularmente nos seus canais nas redes sociais, dando conta da sua vontade férrea de um dia voltar a estar de pé.

Recentemente, Tatay também deu a sua primeira entrevista desde o acidente no canal de Nico Abad no YouTube. "No início, foi difícil para mim aceitar que estava numa cadeira de rodas", admitiu o jovem de 20 anos de Valência. No entanto, entretanto, apercebeu-se de que a sua vida continua e que pode desfrutar dela apesar de tudo. "Quero mostrar que se pode fazer muito se se tiver a motivação e a vontade".

O piloto da Pertamina Mandalika SAG Team Kalex sofreu uma fratura da quinta vértebra das costas, com uma lesão incompleta da medula espinal. "Estou a começar a recuperar a sensibilidade nas pernas. Há formas de progredir, mas é preciso muito tempo", comentou.

Acrescentou que ainda não é possível estimar a dimensão desse progresso. Só depois de seis a oito meses é que se saberá a real extensão da lesão. É por isso que o jovem espanhol não perde a esperança de poder voltar a andar um dia e está a fazer reabilitação intensiva e sessões de treino todos os dias - o hand cycling e o ténis em cadeira de rodas também fazem parte do programa.

Mas o mais importante é recuperar a mobilidade das pernas e não voltar a andar de mota. "A primeira coisa a fazer é viver, as corridas ficam para segundo plano", sublinha Tatay.

Apesar de lhe ser difícil assumir a perspetiva de um adepto, Tatay não perdeu a sua paixão pelas motos. Nem guarda qualquer ressentimento pelo fatídico acidente de Portimão. "Se me tivesse acontecido quando estava a fazer outra coisa, estaria mais zangado, mas aconteceu quando estava a fazer o que mais gosto".

"Não tenho medo. Uma lesão na espinal medula é muito difícil porque se perdem muitas coisas, mas temos de aprender a sobreviver", disse admiravelmente. "Tudo, absolutamente tudo, é mais fácil do que parece. Só é preciso ter vontade de ser feliz".