Passionnant : 3 pilotes et 3 marques se battent pour le titre de champion du monde

La nouvelle catégorie des monocylindres à quatre cylindres de 250 cm3 a remplacé le championnat du monde des monocylindres à deux temps de 125 cm3 en 2012. Depuis lors, les équipes de KTM et de Honda se disputent presque sans exception le championnat du monde dans cette nouvelle catégorie. Plus précisément : les motos de Pierer Mobility (KTM, Husqvarna et GASGAS) et les motos de son rival japonais Honda.

Sur les onze titres Moto3 remportés jusqu'à présent, Honda s'est assuré la majorité avec six victoires, le groupe Pierer a triomphé cinq fois, quatre fois avec KTM, en 2022, l'équipe GASGAS de Jorge "Aspar" Martinez avec Izan Guevara et Sergio Garcia a fêté une double victoire au championnat du monde avec des motos de même type.

En 2023, Husqvarna pourrait pour la première fois permettre à un quatrième constructeur de remporter le championnat du monde, car le Japonais Ayumu Sasaki du team Liqui Moly Husqvarna Moto3 de Peter Öttl ne compte que six points de retard sur le leader du championnat du monde Jaume Masiá (Leopard Honda) après 14 des 20 courses, qui a rattrapé la nette avance de Dani Holgado et pris la tête du championnat au Japon. L'Espagnol (qui courait encore en 2022 dans l'équipe Red Bull KTM Ajo) a jusqu'à présent remporté trois victoires, trois deuxièmes places, deux troisièmes places et trois zéros en 2023.

Etonnant : l'équipe Leopard-Honda, avec Kent, Mir et Dalla Porta, a jusqu'à présent gagné trois fois le championnat du monde Moto3 - toujours les années impaires. 2023 s'inscrirait donc idéalement dans cette série.

Mais Sasaki, qui n'a pas encore gagné en 2023, mais qui a déjà terminé cinq fois deuxième, montre jusqu'à présent une forte performance dans la deuxième moitié de la saison. Et l'ancien leader du championnat du monde Holgado, qui a perdu sa nette avance à cause du "arm pump", a déjà obtenu quatre autres places sur le podium en plus de ses trois victoires - et a toujours tous les atouts du championnat du monde en main.

D'ailleurs, Holgado restera en 2024 chez Red Bull KTM-Tech3 dans la petite catégorie du championnat du monde, tandis que Masiá (chez le Pertamina Mandalika SAG Team) et Sasaki (chez le Yamaha Master Camp Team) passeront en Moto2.

Tous les champions du monde Moto3 depuis 2012

2012 : Sandro Cortese (KTM)

2013 : Maverick Viñales (KTM)

2014 : Alex Márquez (Honda)

2015 : Danny Kent (Honda)

2016 : Brad Binder (KTM)

2017 : Joan Mir (Honda)

2018 : Jorge Martin (Honda)

2019 : Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020 : Albert Arenas (Honda)

2021 : Pedro Acosta (KTM)

2022 : Izan Guevara (GASGAS)

2023 : 1. Masiá (Honda), 199. 2. Sasaki (Husqarna), 193. 3. Holgado (KTM), 190.