Emocionante: 3 pilotos e 3 marcas lutam pelo título de campeão do mundo

No Campeonato do Mundo de Moto3, disputado com máquinas a quatro tempos de 250 cc desde 2012, a Honda conquistou seis títulos até agora, a KTM quatro e a GASGAS um. Em 2023, a Husqvarna (com Sasaki) também estará na luta pelo título.

A nova classe monocilíndrica de 250cc e quatro cilindros substituiu o campeonato do mundo monocilíndrico de 125cc a dois tempos em 2012 e, desde então, as equipas da KTM e da Honda têm disputado o campeonato do mundo nesta nova categoria quase sem exceção. Mais precisamente: as motos da Pierer Mobility (KTM, Husqvarna e GASGAS) e as motos da rival japonesa Honda.

Das onze vitórias de Moto3 até agora, a Honda garantiu a maioria com seis, o Grupo Pierer triunfou cinco vezes, quatro vezes com a KTM, e em 2022 a equipa GASGAS de Jorge "Aspar" Martinez com Izan Guevara e Sergio Garcia celebrou uma dupla vitória no Campeonato do Mundo com as mesmas motos.

2023 poderá ver a Husqvarna tornar-se o primeiro quarto construtor a vencer o Campeonato do Mundo, uma vez que o piloto japonês Ayumu Sasaki, da equipa Liqui Moly Husqvarna Moto3 de Peter Öttl, está apenas a seis pontos do líder do Campeonato do Mundo, Jaume Masiá (Leopard Honda), após 14 das 20 corridas, depois de ter recuperado a clara vantagem de Dani Holgado e assumido a liderança do Campeonato do Mundo no Japão. O espanhol (em 2022 ainda estava a correr pela equipa Red Bull KTM Ajo) conseguiu três vitórias, três segundos e dois terceiros lugares e três zeros até agora em 2023.

Surpreendentemente, a equipa Leopard Honda venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 três vezes até agora com Kent, Mir e Dalla Porta - sempre em anos ímpares. Portanto, 2023 encaixar-se-ia idealmente nesta série.

Mas Sasaki, que não venceu em 2023 mas já foi segundo cinco vezes, tem mostrado um forte desempenho na segunda metade da época até agora. E o anterior líder do Campeonato do Mundo, Holgado, que desperdiçou a sua clara liderança devido à "bomba de braço", já alcançou mais quatro lugares no pódio, para além das suas três vitórias - e ainda detém todos os trunfos do Campeonato do Mundo.

A propósito: Holgado vai continuar com a Red Bull KTM-Tech3 na classe pequena do Campeonato do Mundo em 2024, enquanto Masiá (com a equipa Pertamina Mandalika SAG) e Sasaki (com a equipa Yamaha Master Camp) vão subir para a Moto2.

Todos os campeões do mundo de Moto3 desde 2012

2012: Sandro Cortese (KTM)

2013: Maverick Viñales (KTM)

2014: Alex Márquez (Honda)

2015: Danny Kent (Honda)

2016: Brad Binder (KTM)

2017: Joan Mir (Honda)

2018: Jorge Martin (Honda)

2019: Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020: Albert Arenas (Honda)

2021: Pedro Acosta (KTM)

2022: Izan Guevara (GASGAS)

2023: 1º Masiá (Honda), 199. 2º Sasaki (Husqarna), 193. 3º Holgado (KTM), 190.