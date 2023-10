Sanctions pour "hands off the grip" et huile illégale

Joel Kelso et Ivan Ortolá (qui avait terminé 12e) ont été disqualifiés en Catalunya-GP pour avoir utilisé de l'huile illégale. Et au Japon, en Moto3-FP3, trois pilotes n'avaient pas sagement la main gauche sur le guidon !

Lors des week-ends de GP, les nombreux penaltys, du moins dans les catégories Moto3 et Moto2, passent parfois inaperçus en raison du flot d'informations en provenance du championnat du monde MotoGP. D'autant plus qu'ils ne concernent généralement que des infractions à la track-limit - et sont négligeables.

Mais nous aimerions à présent nous pencher sur quelques pénalités peu courantes de la catégorie Moto3 250 cm3 monocylindre à quatre cylindres de la semaine dernière. En effet, lors du GP de Barcelone, des échantillons d'huile ont été prélevés sur les machines des pilotes Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) et Kelso (CFMotoGP PrüstelGP) après la Qualifying-2 et ont donné des résultats douteux lors du premier contrôle. Après avoir reçu les résultats des tests des échantillons B, il a été définitivement établi que la composition de l'huile des deux contrevenants n'était pas conforme aux prescriptions de la "FIM Moto3 specification". Le 24 septembre, les deux pilotes ont donc été disqualifiés pour le GP de Catalunya.

Ivan Ortolá avait initialement terminé à la 10e place, Kelso seulement à la 18e, ce cafouillage n'a donc eu que peu de conséquences pour lui.

Le troisième à rire était Deniz Öncü, qui est en tête du championnat du monde et qui a gagné un point supplémentaire après cette décision. En effet, il avait terminé la course à la 12e place et est remonté à la 11e place après la disqualification d'Ortolá, ce qui lui a donné cinq points au lieu de quatre.

Rappelons que dans les catégories Moto3 et Moto2, l'huile Liqui Moly unique et obligatoire doit être utilisée sans additif.

L'Australien Joel Kelso a été victime de la sanction suivante lors du week-end du GP du Japon. Parce qu'il n'avait pas correctement placé sa main gauche à l'extrémité extérieure du guidon (c'est-à-dire sur la poignée) lors de la troisième séance d'entraînement, mais qu'il avait placé le guidon plus à l'intérieur en raison d'un meilleur aérodynamisme, il a écopé à Motegi d'une "pénalité de grille à 3 places" pour le GP du Japon en raison d'une violation de l'article 1:21.2 du "FIM World Championship GP Regulations". Le pilote Husky Collin Veijer et Dogo Moreira (MTHelmets MSi KTM) ont également été sanctionnés après la FP3 pour l'infraction "hand off the grip" - ils ont également été relégués de trois places sur la grille de départ.