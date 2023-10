Sanzioni per "mani fuori dalla presa" e olio illegale

Joel Kelso e Ivan Ortolá (che si era classificato 12°) sono stati squalificati in Catalunya-GP per olio illegale. E in Giappone, nella Moto3-FP3, tre piloti non avevano la mano sinistra sul manubrio!

Nei fine settimana dei GP, le numerose penalità, almeno nelle classi Moto3 e Moto2, a volte si perdono nella marea di notizie del Campionato del Mondo MotoGP. Soprattutto perché riguardano per lo più solo le infrazioni ai limiti della pista e sono trascurabili.

Ma ora vorremmo esaminare un paio di penalità non così comuni della scorsa settimana nella classe Moto3 250cc a quattro cilindri singoli. Perché al GP di Barcellona sono stati prelevati campioni di olio dalle moto dei piloti Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) e Kelso (CFMotoGP PrüstelGP) dopo le qualifiche-2, che hanno dato risultati discutibili al primo controllo. Dopo la consegna dei risultati dei test sui campioni B, è stato infine stabilito che la composizione dell'olio dei due colpevoli non era conforme ai regolamenti della "FIM Moto3 specification". Il 24 settembre, entrambi i piloti sono stati quindi squalificati per il GP di Catalunya.

Ivan Ortolá era arrivato inizialmente 10°, Kelso solo 18°, quindi per lui questo pasticcio ha avuto solo conseguenze minori.

Il terzo classificato è stato Deniz Öncü, che è tra i protagonisti del WRC e ha guadagnato un punto dopo questa decisione. Aveva terminato la gara al 12° posto ed è salito all'11° dopo la squalifica di Ortolá, il che significa cinque punti invece di quattro.

Ricordiamo che nelle classi Moto3 e Moto2 è obbligatorio utilizzare l'olio standard Liqui Moly senza additivi.

L'australiano Joel Kelso è stato vittima della prossima penalità nel fine settimana del GP del Giappone. Poiché nella terza sessione di prove non aveva la mano sinistra correttamente sull'estremità esterna del manubrio (cioè sull'impugnatura), ma aveva invece il manubrio più all'interno a causa della migliore aerodinamica, ha ricevuto una "penalità di 3 posti in griglia" per il GP del Giappone a Motegi per aver violato l'articolo 1:21.2 del "FIM World Championship GP Regulations". Anche il pilota Husky Collin Veijer e Dogo Moreira (MSi KTM) Team MTHelmet) sono stati penalizzati dopo le FP3 per l'infrazione della "mano fuori dalla presa" e sono stati spostati indietro di tre posizioni sulla griglia.