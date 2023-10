Sanções por "mãos fora do punho" e óleo ilegal

Joel Kelso e Ivan Ortolá (que tinha terminado em 12º) foram desclassificados na Catalunha-GP por óleo ilegal. E no Japão, em Moto3-FP3, três pilotos não colocaram a mão esquerda no guiador corretamente!

Nos fins-de-semana de GP, as numerosas penalizações, pelo menos nas classes Moto3 e Moto2, perdem-se por vezes na enxurrada de notícias do Campeonato do Mundo de MotoGP. Especialmente porque, na sua maioria, dizem respeito apenas a infracções aos limites da pista - e são insignificantes.

Mas agora gostaríamos de olhar para um par de penalizações não tão comuns da semana passada na classe de Moto3 de quatro cilindros e um cilindro de 250cc. Porque no GP de Barcelona, foram recolhidas amostras de óleo das motos dos pilotos Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) e Kelso (CFMotoGP PrüstelGP) após a Qualificação 2, que deram resultados questionáveis quando verificados pela primeira vez. Após a entrega dos resultados dos testes das amostras B, foi finalmente estabelecido que a composição do óleo dos dois infractores não estava em conformidade com os regulamentos da "especificação FIM Moto3". Em 24 de setembro, ambos os pilotos foram desqualificados para a prova do GP da Catalunha.

Ivan Ortolá tinha terminado em 10º lugar e Kelso apenas em 18º, pelo que para ele esta confusão teve apenas consequências menores.

O risonho terceiro foi Deniz Öncü, que está entre os primeiros classificados do WRC e ganhou um ponto após esta decisão. Ele tinha terminado a corrida em 12º lugar e subiu para 11º após a desclassificação de Ortolá, o que significou cinco pontos em vez de quatro.

Para relembrar: nas classes Moto3 e Moto2, o óleo standard obrigatório da Liqui Moly deve ser utilizado sem aditivos.

O australiano Joel Kelso foi vítima da penalização seguinte no fim de semana do GP do Japão. Por não ter colocado a mão esquerda corretamente na extremidade exterior do guiador (ou seja, no punho) na terceira sessão de treinos livres, mas sim o guiador mais para dentro devido à melhor aerodinâmica, recebeu uma "penalização de 3 lugares na grelha" para o GP do Japão em Motegi por violar o Artigo 1:21.2 dos "Regulamentos do Campeonato do Mundo de MotoGP da FIM". O piloto da Husky Collin Veijer e Dogo Moreira (MTHelmet's MSi KTM) Team) também foram penalizados após o FP3 pela infração "mão fora do punho" - também foram afastados três lugares na grelha.