Noah Dettwiler (KTM/29.) : "Un grand pas possible".

Bien que Noah Dettwiler se trouve tout en bas de la feuille des temps pour sa 2e participation au GP lors de la première journée d'entraînement, le Soleurois se montre optimiste et confiant pour la suite du GP d'Indonésie.

Noah Dettwiler (18 ans) sait parfaitement situer ses objectifs sur le Pertamina Mandalika International Street Circuit. "C'est une découverte importante. Du circuit, de la moto et de l'équipe. Et nous avons effectivement beaucoup appris ce vendredi". Il est compréhensible que, sous cet aspect, la chasse absolue aux temps n'ait pas été au premier plan. "Mais nous avons travaillé dans la bonne direction au niveau des réglages. Cela me rend confiant".

Après ses débuts au GP d'Autriche à Spielberg, une 20e place en course et des temps au tour intéressants, l'actuel pilote de l'équipe espagnole Cuna de Campeones s'est soudainement mis à courir en FIM JuniorGP. Après cette entrée prometteuse dans le monde des GP, son management autour de Tom Lüthi a réussi à convaincre des capacités du jeune Suisse l'équipe traditionnelle CIP-Green-Power d'Alain Bronec (61), qui a terminé sa propre carrière de coureur en 1985 en tant que pilote de championnat du monde 125 cm3 et 250 cm3. La saison prochaine, il disputera l'intégralité de la saison Moto3 en selle sur la KTM.

Mais comme l'actuel pilote titulaire David Salvador s'est blessé au genou en Inde et n'était pas encore opérationnel au Japon, Dettwiler a fait une nouvelle apparition anticipée en GP sur l'île indonésienne de Lombok. "Le circuit est magnifique. Il comporte de nombreux virages très techniques. Au début, il était encore sale et donc glissant, mais après quelques tours, ce n'était plus un problème".

Pour l'ancien pilote de la Red Bull Rookies Cup, le facteur décisif pour un temps au tour rapide est "d'ouvrir les gaz avec beaucoup de précision à la sortie des virages. Si l'on n'y parvient pas au virage 4 par exemple, on a des problèmes jusqu'au virage 10".

Certes, Dettwiler a encore perdu 0,88 seconde sur son collègue de l'équipe CIP Lorenzo Fellon, le fils du défunt mentor de Zarco, Laurent Fellon. Mais il est optimiste. "Je pense qu'il sera possible de faire un grand pas en avant samedi. Je me sens vraiment bien ici".

Temps combinés Moto3, Mandalika, 13 octobre

1. Deniz Öncü, KTM, 1:41,391 min

2. Moreira, KTM, + 0,132 sec

3. Masia, Honda, + 0,232

4. Bertelle, Honda, + 0,254

5. Sasaki, Husqvarna, + 0,354

6. Holgado, KTM, + 0,415

7. Muñoz, KTM, + 0,582

8. Rossi, Honda, + 0,602

9. Nepa, KTM, + 0,607

10e Toba, Honda, + 0,757

En outre :

29. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 2,444