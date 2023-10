Noah Dettwiler (KTM/29°): "Un grande passo è possibile".

Sebbene Noah Dettwiler sia in fondo alla classifica dei tempi al suo secondo GP nella prima giornata di prove, il pilota di Soletta è ottimista e fiducioso per il prosieguo del GP d'Indonesia.

Noah Dettwiler (18) sa esattamente quali sono i suoi obiettivi al Pertamina Mandalika International Street Circuit. "È un'occasione importante per fare conoscenza. Della pista, della moto e della squadra. E questo venerdì abbiamo imparato molto". È comprensibile che sotto questo aspetto la ricerca assoluta dei tempi non fosse in primo piano. "Ma abbiamo lavorato nella giusta direzione per quanto riguarda la messa a punto. Questo mi rende fiducioso".

Dopo il suo debutto al GP d'Austria a Spielberg, con un 20° posto in gara e tempi sul giro interessanti, l'attuale pilota del team spagnolo Cuna de Campeones nel FIM JuniorGP è passato improvvisamente da una posizione all'altra. Dopo questo promettente ingresso nel mondo dei GP, il suo management attorno a Tom Lüthi è riuscito a convincere il tradizionale team CIP-Green-Power di Alain Bronec (61), che ha concluso la propria carriera agonistica nel 1985 come pilota del Campionato del Mondo 125cc e 250cc, delle capacità del giovane pilota svizzero. Nella prossima stagione, disputerà l'intera stagione Moto3 in sella alla KTM.

Tuttavia, poiché l'attuale pilota titolare David Salvador ha subito un infortunio al ginocchio in India e non era ancora pronto per l'azione in Giappone, Dettwiler ha fatto un'altra apparizione anticipata nel GP sull'isola indonesiana di Lombok. "La pista è bellissima. Ha molte curve tecnicamente impegnative. All'inizio era ancora sporca e quindi scivolosa, ma dopo qualche giro non è stato più un problema".

Per l'ex pilota della Red Bull Rookies Cup, il fattore decisivo per ottenere un tempo sul giro veloce è "la necessità di aprire il gas in modo molto preciso in uscita dalle curve. Se non ci si riesce dalla curva 4, per esempio, si hanno problemi fino alla curva 10".

Per il momento, Dettwiler ha perso ancora 0,88 secondi rispetto al suo compagno di squadra CIP Lorenzo Fellon, figlio del compianto mentore di Zarco Laurent Fellon. Ma è ottimista. "Penso che sabato sarà possibile fare un altro grande passo avanti. Qui mi sento davvero a mio agio".

Tempi combinati Moto3, Mandalika, 13 ottobre

1° Deniz Öncü, KTM, 1:41.391 min.

2° Moreira, KTM, + 0,132 sec.

3° Masia, Honda, + 0,232

4° Bertelle, Honda, + 0,254

5° Sasaki, Husqvarna, + 0,354

6° Holgado, KTM, + 0,415

7° Muñoz, KTM, + 0,582

8° Rossi, Honda, + 0,602

9. Nepa, KTM, + 0,607

10. Toba, Honda, + 0,757

Inoltre:

29° Noah Dettwiler (CH), KTM, + 2,444