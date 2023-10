Noah Dettwiler (KTM/29º): "É possível dar um grande passo".

Apesar de Noah Dettwiler estar no fundo da tabela de tempos no seu segundo GP no primeiro dia de treinos, o homem de Solothurn está otimista e confiante para o decorrer do GP da Indonésia.

Noah Dettwiler (18) sabe exatamente quais são os seus objectivos no Circuito Internacional de Rua Pertamina Mandalika. "É importante conhecermo-nos. Da pista, da moto e da equipa. E, de facto, aprendemos muito esta sexta-feira". É compreensível que, sob este aspeto, a perseguição absoluta dos tempos não tenha estado em primeiro plano. "Mas trabalhámos na direção certa na afinação. Isso deixa-me confiante."

Depois da sua estreia no GP da Áustria, em Spielberg, com um 20º lugar na corrida e tempos de volta apelativos, o atual piloto da equipa espanhola Cuna de Campeones no FIM JuniorGP passou subitamente de um ponto para outro. Após esta promissora entrada no mundo do GP, a sua direção em torno de Tom Lüthi conseguiu convencer a tradicional equipa CIP-Green-Power de Alain Bronec (61), que terminou a sua própria carreira de piloto em 1985 como piloto do Campeonato do Mundo de 125cc e 250cc, das capacidades do jovem piloto suíço. Na próxima época, ele vai disputar toda a temporada de Moto3 ao volante da KTM.

No entanto, como o atual piloto regular David Salvador sofreu uma lesão no joelho na Índia e também ainda não estava apto para a ação no Japão, Dettwiler fez outra aparição antecipada no GP na ilha indonésia de Lombok. "A pista é linda. Tem muitas curvas tecnicamente exigentes. No início ainda estava suja e por isso escorregadia, mas após algumas voltas isso deixou de ser um problema."

O antigo piloto da Red Bull Rookies Cup considera que o fator decisivo para uma volta rápida é "o facto de se ter de abrir o acelerador com muita precisão à saída das curvas. Se não conseguires fazer isso a partir da curva 4, por exemplo, tens problemas até à curva 10."

Por enquanto, Dettwiler ainda perdeu 0,88 segundos para o seu companheiro de equipa na CIP, Lorenzo Fellon, filho do falecido mentor de Zarco, Laurent Fellon. Mas ele está otimista. "Penso que será possível dar mais um grande passo em frente no sábado. Sinto-me muito confortável aqui."

Tempos combinados Moto3, Mandalika, 13 de outubro

1º Deniz Öncü, KTM, 1:41.391 min

2º Moreira, KTM, + 0,132 seg

3º Masia, Honda, + 0,232

4º Bertelle, Honda, + 0,254

5º Sasaki, Husqvarna, + 0,354

6º Holgado, KTM, + 0,415

7º Muñoz, KTM, + 0,582

8º Rossi, Honda, + 0,602

9º Nepa, KTM, + 0,607

10º Toba, Honda, + 0.757

Também:

29º Noah Dettwiler (CH), KTM, + 2.444