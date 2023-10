Noah Dettwiler paie son apprentissage - L'optimisme prévaut

Lors de ses débuts en GP sur le Red Bull Ring de Spielberg en août, Noah Dettwiler a montré des signes prometteurs en se classant 20e de la course et en réalisant des temps au tour respectables. Ce week-end, le Soleurois, qui court normalement pour l'équipe espagnole Cuna de Campeones en FIM JuniorGP, a roulé sur le Pertamina Mandalika International Street Circuit en remplacement du pilote titulaire David Salvador (blessure au genou) dans l'équipe CIP Green Power d'Alain Bronec, pour laquelle il disputera l'intégralité du championnat du monde en 2024 sur une KTM.

Vendredi, Dettwiler a perdu 0,88 sec sur son coéquipier Lorenzo Fellon et 2,444 sec sur la feuille de temps combinée des FP1 et FP2. En même temps, il s'est dit optimiste quant à la possibilité de faire un grand pas en avant samedi. La concrétisation a échoué : Noah, 14e et dernier en Q1, a perdu 1,804 sec sur le meilleur et près de 8/10 sec sur Fellon.

Le Suisse doit aborder son deuxième Grand Prix depuis le fond de la grille et n'est donc pas satisfait. "En FP3, j'avais un super feeling et j'ai pu réduire considérablement l'écart avec le premier", a raconté Dettwiler à SPEEDWEEK.com, qui avait 1,7 sec de retard. "L'après-midi, nous avons essayé quelque chose, mais je n'ai pas réussi à m'adapter. Ensuite, j'ai fait une autre erreur et j'ai perdu le groupe. Je suis tout de même positif pour la course. Je vais prendre les sensations du matin et cela devrait bien se passer. Le départ et le premier tour sont importants, ensuite je veux être dans le groupe".

Le jeune homme de 18 ans ne s'inquiète pas de la chaleur et de la température de l'asphalte de près de 60 degrés Celsius. "Boire beaucoup et un bon dîner, ça devrait aller", sourit-il.

Résultats Moto3 Q2, Mandalika (14.10.) :

1. Moreira, KTM, 1:39,085 min

2. Masia, Honda, + 0,040 sec

3. Alonso, GASGAS, + 0,225

4. Veijer, Husqvarna, + 0,278

5. Öncü, KTM, + 0,283

6. Furusato, Honda, + 0,284

7. Holgado, KTM, + 0,341

8. Bertelle, Honda, + 0,358

9. Nepa, KTM, + 0,381

10. Muñoz, KTM, + 0,388

11. Sasaki, Husqvarna, + 0,465

12. Ortolá, KTM, + 0,675

13. Kelso, CFMOTO, + 0,728

14. Adrian Fernández, Honda, + 0,825

15. Aditama, Honda, + 0,933



En outre :

29. Dettwiler, KTM