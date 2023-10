Noah Dettwiler fa la gavetta: prevale l'ottimismo

Le qualifiche del Campionato del Mondo Moto3 a Mandalika/Indonesia non hanno portato alcun miglioramento per Noah Dettwiler, il 18enne si trova sull'ultima posizione in griglia nel suo secondo Gran Premio di domenica.

Al suo debutto nel GP al Red Bull Ring di Spielberg in agosto, Noah Dettwiler ha mostrato segnali promettenti con il 20° posto in gara e tempi sul giro di tutto rispetto. Questo fine settimana, il pilota di Soletta, che normalmente gareggia per il team spagnolo Cuna de Campeones nel FIM JuniorGP, correrà sul Pertamina Mandalika International Street Circuit come sostituto del pilota titolare David Salvador (infortunio al ginocchio) nel team CIP Green Power di Alain Bronec, per il quale disputerà l'intero Campionato del Mondo 2024 in sella a una KTM.

Venerdì, Dettwiler ha perso 0,88 secondi dal compagno di squadra Lorenzo Fellon e 2,444 secondi dalla vetta nella classifica combinata dei tempi delle FP1 e FP2. Allo stesso tempo, ha espresso ottimismo sulla possibilità di fare un grande passo avanti sabato. La realizzazione non è andata a buon fine: Noah ha perso in Q1 come 14° e ultimo 1,804 sec sul migliore e quasi 8/10 sec su Fellon.

Lo svizzero deve iniziare il suo secondo Gran Premio dalle retrovie ed è di conseguenza insoddisfatto. "Nelle FP3 ho avuto un ottimo feeling e sono riuscito a ridurre di molto la distanza dal primo", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Dettwiler, che era indietro di 1,7 secondi. "Nel pomeriggio abbiamo provato qualcosa, ma non sono riuscito ad adattarmi. Poi ho commesso un altro errore e ho perso il gruppo. Tuttavia, sono positivo per la gara. Porterò con me le sensazioni della mattina, quindi dovrebbe andare bene. La partenza e il primo giro sono importanti, poi voglio andare con il gruppo".

A causa del caldo e dei quasi 60 gradi di temperatura dell'asfalto, il 18enne non è preoccupato. "Beviamo molto e ceniamo bene, poi dovrebbe andare tutto bene", ha sorriso.

Risultati Moto3 Q2, Mandalika (14.10.):

1° Moreira, KTM, 1:39.085 min.

2° Masia, Honda, + 0,040 sec.

3° Alonso, GASGAS, + 0,225

4° Veijer, Husqvarna, + 0,278

5° Öncü, KTM, + 0,283

6° Furusato, Honda, + 0,284

7° Holgado, KTM, + 0,341

8° Bertelle, Honda, + 0,358

9° Nepa, KTM, + 0,381

10° Muñoz, KTM, + 0,388

11° Sasaki, Husqvarna, + 0,465

12° Ortolá, KTM, + 0,675

13° Kelso, CFMOTO, + 0,728

14. Adrian Fernández, Honda, + 0,825

15. Aditama, Honda, + 0,933



Inoltre:

29. Dettwiler, KTM