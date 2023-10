Noah Dettwiler paga as suas dívidas - o otimismo prevalece

A qualificação para o Campeonato do Mundo de Moto3 em Mandalika/Indonésia não trouxe melhorias para Noah Dettwiler, o jovem de 18 anos está na última posição da grelha de partida para o seu segundo Grande Prémio no domingo.

Na sua estreia em GP no Red Bull Ring em Spielberg em agosto, Noah Dettwiler mostrou sinais promissores com o 20º lugar na corrida e tempos de volta respeitáveis. Este fim de semana, o piloto de Solothurn, que normalmente compete pela equipa espanhola Cuna de Campeones no FIM JuniorGP, vai correr no Pertamina Mandalika International Street Circuit como substituto do piloto regular David Salvador (lesão no joelho) na equipa CIP Green Power de Alain Bronec, pela qual vai disputar todo o Campeonato do Mundo de 2024 numa KTM.

Na sexta-feira, Dettwiler perdeu 0,88 seg. para o seu companheiro de equipa Lorenzo Fellon e 2,444 seg. para o primeiro classificado na tabela de tempos combinados de FP1 e FP2. Ao mesmo tempo, expressou otimismo quanto à possibilidade de dar um grande passo em frente no sábado. A realização falhou: Noah perdeu na Q1 como 14º e último 1,804 seg. do melhor e quase 8/10 seg. de Fellon.

O suíço tem de começar o seu segundo Grande Prémio de trás para a frente e está, portanto, insatisfeito. "No FP3 tive uma óptima sensação e consegui reduzir bastante a distância para o primeiro", disse Dettwiler ao SPEEDWEEK.com, que estava a 1,7 segundos de distância. "Durante a tarde tentámos algo, mas não consegui adaptar-me. Depois cometi outro erro e perdi o grupo. No entanto, estou otimista para a corrida. Vou levar comigo as sensações da manhã e vai correr tudo bem. O início e a primeira volta são importantes, depois quero andar com o grupo".

Devido ao calor e à temperatura de quase 60 graus Celsius no asfalto, o jovem de 18 anos não está preocupado. "Beber muito e jantar bem, depois deve correr tudo bem", sorri.

Resultado Moto3 Q2, Mandalika (14.10.):

1º Moreira, KTM, 1:39.085 min.

2º Masia, Honda, + 0,040 seg

3º Alonso, GASGAS, + 0,225

4º Veijer, Husqvarna, + 0,278

5º Öncü, KTM, + 0,283

6º Furusato, Honda, + 0,284

7º Holgado, KTM, + 0,341

8º Bertelle, Honda, + 0,358

9º Nepa, KTM, + 0,381

10º Muñoz, KTM, + 0,388

11º Sasaki, Husqvarna, + 0,465

12º Ortolá, KTM, + 0,675

13º Kelso, CFMOTO, + 0,728

14º Adrian Fernández, Honda, + 0,825

15º Aditama, Honda, + 0,933



Também:

29. Dettwiler, KTM