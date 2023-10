Mandalika : Moreira gagne, Holgado et Sasaki échouent

Le leader du championnat du monde, Jaume Masia (Leopard Racing), est passé à deux doigts d'une quatrième pole position consécutive lors du GP d'Indonésie. En effet, Diogo Moreira (MT Helmets-MSi) s'est montré encore plus rapide de 0,040 seconde lors des qualifications du samedi - et s'est également imposé dans une course folle.

Les autres prétendants au titre, Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) et Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), se sont classés respectivement 7e et 11e sur la grille de départ. Mais ce n'est pas tout : Sasaki a chuté dès le tour de reconnaissance sur le chemin de la grille et, pour couronner le tout, il n'a apparemment pas enclenché de vitesse au départ.

Holgado s'est montré solide et s'est battu pour la victoire pendant une bonne partie de la course, mais il a écopé de deux pénalités de longue durée (la deuxième transformée en pénalité de trois secondes). Masia a ainsi porté son avance au championnat du monde à 16 points, même en tant que sixième.

Le Suisse Noah Dettwiler a payé son apprentissage : il a attaqué son premier Grand Prix avec sa future équipe de championnat du monde CIP Green Power en 29e et dernière position sur la grille de départ et a également été le dernier de la course en 26e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Moreira prend la tête depuis la pole, Masia recule à la 7e place - également derrière Holgado. Sasaki sort même du top 20 après un problème au départ.



1er tour : Moreira mène devant Veijer. Derrière, Holgado remonte à la 3e place grâce à un double dépassement sur Alonso et Ortolá. 5e Masia, 9e Öncü.



2e tour : Holgado prend la tête ! Derrière, Veijer, Moreira, Alonso, Masia, Muñoz, Furusato.



3ème tour : Veijer pour la première fois en tête ! Mais Holgado contre-attaque à la fin du tour. Ortolá écope de deux pénalités de longue durée pour un départ anticipé et est déjà relégué de la P8 à la P19 après le premier détour.



4e tour : Highsider sévère d'Ana Carrasco dans le virage 10, elle est emmenée au centre médical pour un contrôle.



5e tour : Le groupe de tête est toujours aussi serré. Holgado mène maintenant devant Masia, Alonso, Veijer, Moreira, Muñoz et Öncü. Un petit écart se creuse sur le groupe suivant composé de Kelso, Bertelle et autres.



7e tour : Masia passe pour la première fois en tête, mais au virage 16, Holgado trouve une fois de plus le moyen de passer.



8e tour : Holgado conserve la tête, Veijer prend la 2e place avec une double manœuvre remarquable. Le groupe de tête s'agrandit car Bertelle se rapproche avec Furusato et Kelso dans son sillage. Rueda (11e) se bat lui aussi pour rester dans la course.



9e tour : Sasaki n'est que 20e.



10e tour : Chute d'Adrian Fernández, qui a repris la Leopard-Honda de Tatsuki Suzuki.



11e tour : Holgado tient la tête, derrière lui se cachent Veijer, Moreira, Masia, Muñoz, Alonso. Le top 6 se détache de 0,7 sec. Furusato, Bertelle et Öncü forment le premier trio de poursuivants.



12e tour : Chute de Scott Ogden au virage 16.



13e tour : En tête, Moreira prend maintenant le commandement du groupe de six.



14e tour : Holgado est à l'intérieur de la piste au virage 9 et prend la première place grâce au raccourci. Il ne se laisse pas distancer et reçoit une pénalité de long lap !



15e tour : Moreira va délibérément loin et se fait distancer parce qu'il a lui aussi pris le raccourci.



16e tour : Holgado est relégué à la 10e place avec deux bonnes secondes de retard à cause du long lap.



17e tour : Masia mène devant Muñoz, Alonso, Moreira, Veijer, Furusato, Öncü, Bertelle - et Holgado se bat pour revenir à la charge !



18e tour : Retour en force de Holgado, qui remonte jusqu'à la 5e place et se trouve ainsi à nouveau en pleine lutte pour les places du podium.



19e tour : Prochaine pénalité de long lap pour Holgado ! Le groupe de tête se déchire avec dix pilotes en une seconde, Moreira est en tête.



Dernier tour : plusieurs changements de tête et de position, mais c'est finalement Moreira qui est en tête, suivi de David Alonso et David Muñoz. Holgado franchit la ligne d'arrivée en neuvième position, mais n'a pas effectué le long lap et est donc classé 14ème.

Résultat de la course Moto3, Mandalika (15.10.) :

1. Moreira, KTM, 20 rdn

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, Honda, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Hogado*, KTM, + 4,018

15e Yamanaka, GASGAS, + 9,094



En outre :

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26e Dettwiler, KTM, + 39,844



*= pénalité de 3 secondes

Classement au championnat du monde Moto3 après 15 courses sur 20 :

1.Masiá, 209 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11 Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 313 points. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 points. 2. Red Bull KTM Ajo 266 points. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.