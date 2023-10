Mandalika: Moreira vince, Holgado e Sasaki perdono la vittoria

Il leader del Campionato del mondo Jaume Masia (Leopard Racing) ha mancato la quarta pole position consecutiva nel GP d'Indonesia. Perché Diogo Moreira (MT Helmets-MSi) è stato più veloce di altri 0,040 secondi nelle qualifiche di sabato - e ha anche prevalso in una gara pazzesca.

Gli altri contendenti al titolo erano Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), rispettivamente al 7° e all'11° posto in griglia. Ma non è tutto: Sasaki è caduto durante il giro d'ispezione e poi, come se non bastasse, pare non avesse la marcia inserita alla partenza.

Holgado ha mostrato un'ottima prestazione e ha lottato per la vittoria per lunghi tratti, ma poi ha collezionato due penalità per giro lungo (la seconda convertita in una penalità di 3 secondi). Di conseguenza, Masia ha portato il suo vantaggio nel Campionato del Mondo a 16 punti, anche al sesto posto.

Lo svizzero Noah Dettwiler ha pagato l'apprendistato: ha iniziato il suo primo Gran Premio con la sua futura squadra del Campionato del Mondo CIP Green Power dal 29° e ultimo posto in griglia e si è anche portato dietro in gara al 26° posto.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Moreira prende il comando dalla pole, Masia retrocede al 7° posto, dietro anche a Holgado. Sasaki esce addirittura dalla top-20 dopo un problema in partenza.



1° giro: Moreira conduce davanti a Veijer. Dietro di lui Holgado sale al 3° posto con una doppia manovra di sorpasso ai danni di Alonso e Ortolá. 5° Masia, 9° Öncü.



2° giro: Holgado passa al comando! Seguono Veijer, Moreira, Alonso, Masia, Muñoz, Furusato.



3° giro: Veijer in testa per la prima volta! Holgado, però, si rifà sotto alla fine del giro. Ortolá deve scontare due penalità per falsa partenza e dopo le prime deviazioni è già passato dalla P8 alla P19.



Giro 4: Duro highsider di Ana Carrasco alla curva 10. Viene portata al centro medico per un controllo.



5° giro: Il gruppo di testa è ancora vicino. Holgado è in testa davanti a Masia, Alonso, Veijer, Moreira, Muñoz e Öncü. Un piccolo distacco si sta aprendo sul gruppo successivo con Kelso, Bertelle e Co.



Giro 7: Masia per la prima volta in testa, ma alla curva 16 Holgado riesce ancora una volta a passare.



Giro 8: Holgado mantiene la testa della corsa, Veijer conquista il secondo posto con un'eccezionale doppia manovra. Il gruppo di testa si sta allargando: Bertelle si avvicina con Furusato e Kelso al seguito. Anche Rueda (11°) è in lotta per la testa della corsa.



9° giro: Sasaki è solo al 20° posto.



10° giro: Caduta di Adrian Fernández, che ha rilevato la Leopard Honda da Tatsuki Suzuki.



11° giro: Holgado mantiene il comando, con Veijer, Moreira, Masia, Muñoz, Alonso in agguato. I primi 6 sono a 0,7 secondi di distanza. Furusato, Bertelle e Öncü formano il primo trio di inseguitori.



Giro 12: Scott Ogden cade alla curva 16.



13° giro: Moreira passa in testa al gruppo dei sei.



Giro 14: Holgado esce dall'interno della pista alla curva 9 e si prende la prima posizione prendendo una scorciatoia, ma non si lascia indietro e si becca una penalità di un giro lungo!



Giro 15: Moreira va deliberatamente largo e retrocede perché anche lui ha preso una scorciatoia.



16° giro: Holgado retrocede al 10° posto, con un ritardo di ben due secondi, a causa del giro lungo.



17° giro: Masia è in testa davanti a Muñoz, Alonso, Moreira, Veijer, Furusato, Öncü, Bertelle - e Holgado si rifà sotto e trova il collegamento!



18° giro: forte rimonta di Holgado, che sale al 5° posto e torna in piena corsa per il podio.



19° giro: Prossimo giro lungo di penalità per Holgado! Nel gruppo di testa è tutto finito con dieci piloti a un secondo, Moreira è in testa.



Ultimo giro: diversi cambi di testa e di posizione, ma alla fine Moreira è in testa, seguito da David Alonso e David Muñoz. Holgado ha tagliato il traguardo in nona posizione, ma non ha completato il giro lungo ed è stato quindi classificato come 14°.

Risultato gara Moto3, Mandalika (15.10.):

1° Moreira, KTM, 20 giri.

2° Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3° Muñoz, KTM, + 0,130

4° Veijer, Husqvarna, + 0,190

5° Rueda, Honda, + 0,483

6° Masia, Honda, + 0,544

7° Furusato, Honda, + 0,811

8° Öncü, KTM, + 0,855

9° Ortolá, KTM, + 1.164

10° Nepa, KTM, + 1.253

11° Bertelle, Honda, + 1.346

12° Toba, Honda, + 1.447

13° Rossi, Honda, + 1.815

14° Hogado*, KTM, + 4.018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Inoltre:

18° Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26° Dettwiler, KTM, + 39.844



*= 3 secondi di penalità

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 15 gare su 20:

1° Masiá, 209 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 192. 4° Alonso 180. 5° Öncü 155. 6° Ortolá 152. 7° Moreira 128. 8° Rueda 111. 9° Muñoz 102. 10° Nepa 96. 11° Toba 91. 12° Veijer 76. 13° Artigas 65. 14° Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 313 punti. 2. Honda 250. 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 266 punti. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.