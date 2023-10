Mandalika: Moreira vence, Holgado e Sasaki ficam de fora

A corrida de Moto3 do GP da Indonésia de 2023 foi um emocionante thriller de 20 voltas que terminou com a vitória de estreia do brasileiro Diogo Moreira (KTM). 26º lugar para Noah Dettwiler.

O líder do Campeonato do Mundo Jaume Masia (Leopard Racing) falhou a sua quarta pole position consecutiva no GP da Indonésia. Porque Diogo Moreira (MT Helmets-MSi) foi mais 0,040 seg. mais rápido na qualificação de sábado - e também levou a melhor numa corrida louca.

Os outros candidatos ao título foram Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), que ficaram em 7º e 11º lugar na grelha, mas não foi só isso: Sasaki caiu a caminho da grelha na volta de inspeção e, para piorar as coisas, aparentemente não tinha a mudança engatada na partida.

Holgado mostrou um forte desempenho e lutou pela vitória durante longos períodos, mas depois recebeu duas penalizações por voltas longas (a segunda convertida numa penalização de 3 segundos). Como resultado, Masia aumentou a sua vantagem no Campeonato do Mundo para 16 pontos, mesmo em sexto lugar.

O suíço Noah Dettwiler pagou uma taxa de aprendizagem: começou o seu primeiro Grande Prémio com a sua futura equipa do Campeonato do Mundo, a CIP Green Power, do 29º e último lugar da grelha e também ficou para trás na corrida, no 26º lugar.

Eis o desenrolar da corrida:

Partida: Moreira assume a liderança da pole, Masia cai para 7º, também atrás de Holgado. Sasaki chega mesmo a sair do top-20 depois de um problema no arranque.



1ª volta: Moreira lidera à frente de Veijer. Atrás dele, Holgado sobe ao 3º lugar com uma dupla ultrapassagem a Alonso e Ortolá. 5º Masia, 9º Öncü.



2ª volta: Holgado assume a liderança! Seguido por Veijer, Moreira, Alonso, Masia, Muñoz, Furusato.



3ª volta: Veijer na liderança pela primeira vez! Holgado, no entanto, contra-ataca novamente no final da volta. Ortolá tem de receber duas penalizações por volta longa devido a uma falsa partida e, após os primeiros desvios, já está a passar de P8 para P19.



Volta 4: Ana Carrasco sofre um forte highsider na curva 10 e é levada para o centro médico para ser examinada.



Volta 5: O grupo da frente continua renhido. Holgado lidera agora à frente de Masia, Alonso, Veijer, Moreira, Muñoz e Öncü. Uma pequena diferença está a abrir-se no grupo seguinte com Kelso, Bertelle e companhia.



Volta 7: Masia lidera pela primeira vez, mas na curva 16 Holgado consegue novamente passar.



Volta 8: Holgado mantém a liderança, Veijer assume o segundo lugar com uma manobra dupla notável. O grupo da frente está a ficar maior, com Bertelle a aproximar-se com Furusato e Kelso a reboque. Rueda (11º) também está a lutar pela liderança.



9ª volta: Sasaki está apenas em 20º lugar.



10ª volta: Queda de Adrian Fernández, que assumiu a liderança da Leopard Honda no lugar de Tatsuki Suzuki.



Volta 11: Holgado mantém a liderança, com Veijer, Moreira, Masia, Muñoz e Alonso atrás. Os 6 primeiros estão separados por 0,7 segundos. Furusato, Bertelle e Öncü formam o primeiro trio de perseguidores.



Volta 12: Scott Ogden despista-se na curva 16.



Volta 13: Moreira assume a liderança do grupo de seis.



Volta 14: Holgado sai do lado de dentro da pista na curva 9 e assume o primeiro lugar ao tomar um atalho. Ele não se deixa cair e recebe uma penalização de longa volta por isso!



Volta 15: Moreira vai deliberadamente para a frente e cai para trás porque também apanhou o atalho.



Volta 16: Holgado cai para o 10º lugar, a uns bons dois segundos de distância, devido à volta longa.



17ª volta: Masia lidera à frente de Muñoz, Alonso, Moreira, Veijer, Furusato, Öncü, Bertelle - e Holgado luta e encontra a ligação!



18ª volta: Forte recuperação de Holgado, que sobe ao 5º lugar e está agora de novo na luta pelos lugares do pódio.



19ª volta: Próxima penalidade de longa volta para Holgado! No grupo da frente está tudo acabado com dez pilotos a menos de um segundo, Moreira está a liderar.



Última volta: Várias mudanças de liderança e de posição, mas no final Moreira está na frente, seguido por David Alonso e David Muñoz. Holgado cruzou a meta em nono lugar, mas não completou a volta longa e foi classificado em 14º.

Resultado da corrida de Moto3, Mandalika (15.10.):

1º Moreira, KTM, 20 rds.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg

3º Muñoz, KTM, + 0,130

4º Veijer, Husqvarna, + 0,190

5º Rueda, Honda, + 0,483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1.346

12º Toba, Honda, + 1.447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Hogado*, KTM, + 4.018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Também:

18º Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26º Dettwiler, KTM, + 39.844



*= penalização de 3 segundos

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 15 de 20 corridas:

1º Masiá, 209 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 313 pontos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 266 pontos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.