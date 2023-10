Noah Dettwiler (KTM/26º): "Una gran experiencia".

Tras un respetable 20º puesto como piloto wild card en el GP de Austria, donde dejó atrás a cinco pilotos titulares, el suizo Noah Dettwiler no pudo pasar del 26º y último puesto en su segunda participación en el Campeonato del Mundo de Moto3 en el circuito urbano de Mandalika.

El piloto de Solothurn, que vive con sus padres en España, sustituyó al lesionado David Salvador en el equipo CIP Green Power KTM de Alain Bronec en el 15º Gran Premio de la temporada. "He hecho una salida razonablemente buena y he podido rodar con el grupo de delante y también hacer algunos duelos. Pero luego he frenado en la tercera o cuarta vuelta en la penúltima curva. Como la pista está muy sucia por fuera, tuve que abrir la trazada y pasar directamente por encima de los bordillos", describió Dettwiler. "Perdí mucho tiempo por ello, y mientras intentaba alcanzar al grupo después, volvió a repetirse el mismo error".

"Después de eso tuve una carrera bastante solitaria. Aún así no me rendí, seguí adelante. Creo que aún puedo estar contento con el fin de semana. Porque hemos mejorado. También ha sido bonito y estupendo conocer al equipo CIP. Para el que disputaré todo el Campeonato del Mundo en 2024. También quiero dar las gracias al equipo de Alain Bronec por dejarme correr aquí. Ha sido sin duda una gran experiencia. Estoy deseando trabajar con ellos el año que viene".

Resultado carrera Moto3, Mandalika (15/10):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn en 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg.

3º Muñoz, KTM, + 0.130

4º Veijer, Husqvarna, + 0.190

5º Rueda, KTM, + 0.483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1,346

12º Toba, Honda, + 1,447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4,018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



También

18º Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26º Dettwiler, KTM, + 39.844



*= penalización de 3 segundos

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 15 de 20 carreras:

1º Masiá 209 puntos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 313 puntos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 puntos. 2. Red Bull KTM Ajo 266 puntos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.