Noah Dettwiler (KTM/26e) : "Une super expérience".

Noah Dettwiler a freiné deux fois lors du GP Mandalika et a terminé 26e avec 39,8 secondes de retard. Mais il est resté positif et s'est réjoui de connaître désormais son équipe de GP pour 2024.

Après une honorable 20e place en tant que pilote wildcard au GP d'Autriche, où il a devancé cinq pilotes titulaires, le Suisse Noah Dettwiler n'a pas pu faire mieux que 26e et dernière place lors de sa deuxième participation au championnat du monde Moto3 sur le circuit de Mandalika Street.

Le Soleurois, qui vit en Espagne avec ses parents, a remplacé David Salvador, blessé, lors du 15e Grand Prix de la saison au sein de l'équipe CIP Green Power KTM d'Alain Bronec. "J'ai pris un assez bon départ et j'ai pu suivre le groupe devant moi et même faire quelques duels. Mais j'ai ensuite freiné dans l'avant-dernier virage au troisième ou quatrième tour. Comme la piste est très sale à l'extérieur, j'ai dû ouvrir la ligne et aller tout droit en passant par les encoches", a expliqué Dettwiler. "J'ai ainsi perdu beaucoup de temps, et alors que j'essayais de rattraper le groupe par la suite, la même erreur s'est reproduite".

"J'ai ensuite fait une course assez solitaire. Je n'ai pas abandonné pour autant, je suis allé jusqu'au bout. Je pense que je peux quand même être satisfait de ce week-end. Car nous nous sommes améliorés. En plus, c'était sympa et génial de rencontrer l'équipe CIP. Pour laquelle je disputerai l'intégralité du championnat du monde en 2024. Je remercie également l'équipe d'Alain Bronec de m'avoir laissé rouler ici. C'était certainement une super expérience. Je me réjouis de travailler avec eux l'année prochaine".

Résultat de la course Moto3, Mandalika (15.10.) :

1. Moreira, KTM, 20 rdn en 33:19,002 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15e Yamanaka, GASGAS, + 9,094



En outre :

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26e Dettwiler, KTM, + 39,844



*= pénalité de 3 secondes

Classement au championnat du monde Moto3 après 15 courses sur 20 :

1. Masiá 209 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 313 points. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 points. 2. Red Bull KTM Ajo 266 points. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.