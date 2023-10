Noah Dettwiler (KTM/26°): "Una grande esperienza".

Dopo un rispettabile 20° posto come pilota wildcard al GP d'Austria, dove si è lasciato alle spalle cinque piloti titolari, lo svizzero Noah Dettwiler non è riuscito ad andare oltre il 26° e ultimo posto nella sua seconda apparizione nel Campionato del Mondo Moto3 sul Mandalika Street Circuit.

Il pilota di Solothurn, che vive con i genitori in Spagna, ha sostituito l'infortunato David Salvador nel team CIP Green Power KTM di Alain Bronec al 15° Gran Premio della stagione. "Ho avuto una partenza abbastanza buona e sono riuscito a guidare con il gruppo davanti a me e a fare anche qualche duello. Ma poi ho frenato al terzo o quarto giro alla penultima curva. Poiché la pista è molto sporca all'esterno, ho dovuto aprire la traiettoria e passare direttamente sui cordoli", ha descritto Dettwiler. "Ho perso molto tempo per questo motivo e, mentre cercavo di recuperare il gruppo, lo stesso errore si è ripetuto".

"Dopo di che ho avuto una gara piuttosto solitaria. Non mi sono comunque arreso, sono andato fino in fondo. Penso di poter essere comunque soddisfatto del weekend. Perché abbiamo migliorato. È stato anche bello conoscere il team CIP. Per il quale disputerò l'intero Campionato del Mondo nel 2024. Ringrazio anche il team di Alain Bronec per avermi fatto correre qui. È stata sicuramente una grande esperienza. Non vedo l'ora di lavorare con loro il prossimo anno".

Risultati gara Moto3, Mandalika (15/10):

1° Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19.002 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3° Muñoz, KTM, + 0,130

4° Veijer, Husqvarna, + 0,190

5° Rueda, KTM, + 0,483

6° Masia, Honda, + 0,544

7° Furusato, Honda, + 0,811

8° Öncü, KTM, + 0,855

9° Ortolá, KTM, + 1.164

10° Nepa, KTM, + 1.253

11° Bertelle, Honda, + 1.346

12° Toba, Honda, + 1.447

13° Rossi, Honda, + 1.815

14° Holgado*, KTM, + 4.018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Inoltre:

18° Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26° Dettwiler, KTM, + 39.844



*= 3 secondi di penalità

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 15 gare su 20:

1° Masiá 209 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 192. 4° Alonso 180. 5° Öncü 155. 6° Ortolá 152. 7° Moreira 128. 8° Rueda 111. 9° Muñoz 102. 10° Nepa 96. 11° Toba 91. 12° Veijer 76. 13° Artigas 65. 14° Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 313 punti. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 266 punti. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.