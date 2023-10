Noah Dettwiler (KTM/26º): "Uma óptima experiência".

Noah Dettwiler travou duas vezes no GP de Mandalika e terminou em 26º lugar, com 39,8 segundos de atraso. Mas manteve-se positivo e ficou contente por conhecer a sua equipa de GP para 2024.

Depois de um respeitável 20º lugar como piloto wildcard no GP da Áustria, onde deixou cinco pilotos regulares para trás, o suíço Noah Dettwiler não conseguiu ir além do 26º e último lugar na sua segunda participação no Campeonato do Mundo de Moto3 no Mandalika Street Circuit.

O piloto de Solothurn, que vive com os pais em Espanha, substituiu o lesionado David Salvador na equipa CIP Green Power KTM de Alain Bronec no 15º Grande Prémio da temporada. "Tive um arranque razoavelmente bom e consegui rodar com o grupo da frente e também fazer alguns duelos. Mas depois travei na terceira ou quarta volta, na penúltima curva. Como a pista está muito suja do lado de fora, tive de abrir a linha e ir diretamente para a berma", descreveu Dettwiler. "Perdi muito tempo por causa disso e quando estava a tentar recuperar o atraso em relação ao grupo, o mesmo erro voltou a acontecer."

"Depois disso, tive uma corrida bastante solitária. Mesmo assim, não desisti, fui até ao fim. Acho que ainda posso estar contente com o fim de semana. Porque melhorámos. Também foi bom e fantástico conhecer a equipa CIP. Com quem vou disputar todo o Campeonato do Mundo em 2024. Os meus agradecimentos vão também para a equipa de Alain Bronec por me ter deixado correr aqui. Foi sem dúvida uma óptima experiência. Estou ansioso por trabalhar com eles no próximo ano."

Resultado da corrida de Moto3, Mandalika (15/10):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn em 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg

3º Muñoz, KTM, + 0,130

4º Veijer, Husqvarna, + 0,190

5º Rueda, KTM, + 0,483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1.346

12º Toba, Honda, + 1.447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4.018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Também:

18º Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26º Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3 segundos de penalização

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 15 de 20 corridas:

1º Masiá 209 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 313 pontos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 266 pontos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.