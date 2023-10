Ayumu Sasaki (18º) en Mandalika: accidente antes de la salida

El 15º enfrentamiento de los pilotos de Moto3 tuvo lugar a 31 grados centígrados y más de un 60% de humedad. Los pilotos y sus máquinas fueron llevados al límite, pero aun así ofrecieron un emocionante final a los espectadores de la carrera de Mandalika, en el que el debutante Collin Veijer desempeñó un papel decisivo.

El holandés del equipo Liqui Moly Husqvarna IntactGP realizó una gran salida y ya era segundo tras la primera curva. A partir de ahí, se enfrentó a diez rivales con mucha más experiencia. El piloto de 18 años perdió su primer podio en un GP por sólo seis centésimas de segundo.

Su compañero de equipo Ayumu Sasaki tuvo menos suerte. El japonés ya cometió un costoso error en la vuelta de reconocimiento. Un derrape volvió a desconcertar a su equipo unos minutos antes del inicio de la carrera, pero justo a tiempo para que se apagaran las luces de salida, estaba listo para luchar por el liderato del Campeonato del Mundo desde la posición 11 de la parrilla.

Pero un problema relacionado con la caída de la caja de cambios y una salida fallida hicieron caer al piloto de 23 años a la última posición antes de la primera curva. Al final, tuvo que conformarse con el 18º puesto. No obstante, pudo conservar su segundo puesto en el Campeonato del Mundo.

Veijer se mostraba contento tras la carrera: "Creo que hemos hecho una muy buena carrera en general, aunque nos hemos vuelto a quedar fuera del podio por muy poco, por 0,06 segundos. Así que intentaremos volver a luchar en cabeza la próxima vez en Australia y ya veremos qué pasa allí, pero estoy preparado".

Sasaki, por su parte, explicó mansamente: "En primer lugar, quiero pedir disculpas al equipo por mi error en la salida. Esta vez no fue tan bien, empezó con un error, pero he aprendido de ello y tenemos que ser positivos y seguir adelante. Australia es otra oportunidad, lo que significa que no debemos agachar la cabeza y atacar y ver qué es posible allí".

Y el director del equipo, Peter Öttl, resumió: "La carrera ha sido muy desafortunada para Ayumu. Ya se estrelló en la vuelta de reconocimiento y prácticamente sufrió las consecuencias del accidente en carrera. Tuvo un problema con la caja de cambios, causado por la caída. En cuanto a Collin, no sólo hemos visto un gran rendimiento en los entrenamientos con su 4º puesto en la parrilla, sino que también lo ha subrayado en la carrera con su velocidad y sus decididas maniobras de adelantamiento. Lo único que le falta es un poco de dureza, pero seguro que la adquirirá en las próximas carreras. Entonces esperemos que sea suficiente para el podio".

Resultado carrera Moto3, Mandalika (15.10.):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn en 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0.107 seg.

3º Muñoz, KTM, + 0.130

4º Veijer, Husqvarna, + 0.190

5º Rueda, KTM, + 0.483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1,346

12º Toba, Honda, + 1,447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4,018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



18º Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26º Dettwiler, KTM, + 39.844



*= penalización de 3 segundos

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 15 de 20 carreras:

1º Masiá 209 puntos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 313 puntos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 puntos. 2. Red Bull KTM Ajo 266 puntos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.