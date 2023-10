Ayumu Sasaki (18e) à Mandalika : crash avant le départ

Ayumu Sasaki, deuxième du championnat du monde Moto3, a vu tous ses espoirs de marquer des points s'envoler avant même le départ de la course en Indonésie : Le Japonais du team Liqui Moly Husqvarna IntactGP a chuté sur la piste extérieure et a terminé dix-huitième.

La 15e épreuve de force des pilotes Moto3 s'est déroulée par 31 degrés Celsius et plus de 60% d'humidité. Les pilotes et leurs machines ont été poussés à l'extrême, mais ils ont tout de même offert aux spectateurs de la course Mandalika une finale captivante, dans laquelle le rookie Collin Veijer a joué un rôle décisif.

Le Néerlandais de l'équipe Liqui Moly Husqvarna IntactGP a pris un départ canon et s'est classé deuxième dès le premier virage. Il s'est ensuite livré à une lutte acharnée avec jusqu'à dix adversaires bien plus expérimentés que lui. Le jeune homme de 18 ans n'a finalement manqué son premier podium de GP que de six centièmes de seconde.

Son coéquipier Ayumu Sasaki a eu moins de chance. Le Japonais a commis une erreur coûteuse dès le sighting lap. Une glissade a encore mis son équipe en émoi quelques minutes avant le départ de la course, mais à l'heure où les feux de départ s'éteignaient, il était prêt à se battre pour la tête du championnat du monde depuis la 11e position sur la grille.

Mais un problème de boîte de vitesses dû à une chute et un départ raté ont relégué le pilote de 23 ans à la dernière place avant même le premier virage. Il a finalement dû se contenter de la 18e place. Il a néanmoins pu conserver sa deuxième place au championnat du monde.

Veijer s'est réjoui après la course : "Je pense que nous avons fait une très bonne course dans l'ensemble, même si nous avons à nouveau manqué le podium de très peu, de 0,06 seconde. Nous allons donc essayer de nous battre à nouveau devant la prochaine fois en Australie et nous verrons ce qui se passera là-bas, mais je suis prêt".

Sasaki, quant à lui, a déclaré tout bas : "Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de l'équipe pour mon erreur dans l'outlap. Cette fois-ci, ça ne s'est pas très bien passé, ça a commencé par une erreur, mais j'ai appris de cette expérience et nous devons rester positifs et continuer. L'Australie est une autre chance, cela signifie que nous ne devons pas baisser la tête et que nous devons attaquer et voir ce qui est possible là-bas".

Et le team manager Peter Öttl de résumer : "La course a été très malheureuse pour Ayumu. Il a chuté dès le sighting lap et a souffert des conséquences de sa chute quasiment pendant la course. Il a eu un problème de boîte de vitesses suite à sa chute. Chez Collin, nous avons vu non seulement une forte performance lors des entraînements avec une quatrième place sur la grille de départ, mais il l'a également souligné en course avec sa vitesse et ses dépassements déterminés. Il lui manque juste un peu de dureté, mais il l'acquerra certainement au cours des prochaines courses. Espérons que cela suffira pour monter sur le podium".

Résultat de la course Moto3, Mandalika (15.10.) :

1. Moreira, KTM, 20 rdn en 33:19,002 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15e Yamanaka, GASGAS, + 9,094



En outre :

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26e Dettwiler, KTM, + 39,844



*= pénalité de 3 secondes

Classement au championnat du monde Moto3 après 15 courses sur 20 :

1. Masiá 209 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 313 points. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 points. 2. Red Bull KTM Ajo 266 points. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.