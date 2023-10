Ayumu Sasaki (18°) in Mandalika: incidente prima della partenza

La quindicesima prova di forza dei piloti della Moto3 si è svolta con 31 gradi centigradi e oltre il 60% di umidità. I piloti e le loro moto sono stati spinti al limite, ma hanno comunque regalato un finale emozionante agli spettatori della gara di Mandalika, in cui il debuttante Collin Veijer ha giocato un ruolo decisivo.

L'olandese del team Liqui Moly Husqvarna IntactGP è partito forte ed era già secondo dopo la prima curva. Dopo di che ha combattuto una battaglia senza esclusione di colpi con dieci avversari che avevano molta più esperienza. Il 18enne ha mancato il suo primo podio in un GP per soli sei centesimi di secondo.

Il suo compagno di squadra Ayumu Sasaki è stato meno fortunato. Il giapponese ha commesso un errore costoso già nel giro di ricognizione. Una sbandata ha mandato nuovamente in tilt il suo equipaggio pochi minuti prima dell'inizio della gara, ma appena in tempo per lo spegnimento dei semafori era pronto a lottare per la testa del Campionato del Mondo dalla posizione 11 della griglia.

Ma un problema al cambio dovuto a un incidente e una partenza sbagliata hanno fatto precipitare il 23enne all'ultimo posto prima della prima curva. Alla fine ha dovuto accontentarsi del 18° posto. Tuttavia, è riuscito a mantenere il secondo posto nel Campionato del Mondo.

Veijer era soddisfatto dopo la gara: "Penso che nel complesso abbiamo fatto un'ottima gara, anche se abbiamo mancato il podio per un pelo, per 0,06 secondi. Cercheremo di lottare di nuovo in testa la prossima volta in Australia e vedremo cosa succederà, ma sono pronto".

Sasaki, invece, ha spiegato docilmente: "Prima di tutto, voglio scusarmi con la squadra per il mio errore nell'outlap. Questa volta non è andata bene, è iniziata con un errore, ma ho imparato da questo e dobbiamo rimanere positivi e andare avanti. L'Australia è un'altra occasione, il che significa che non dobbiamo abbassare la testa e attaccare per vedere cosa è possibile fare lì".

Il team manager Peter Öttl ha riassunto: "La gara è stata molto sfortunata per Ayumu. È caduto già nel giro di ricognizione e ha praticamente subito le conseguenze dell'incidente in gara. Ha avuto un problema al cambio, causato dalla caduta. Con Collin, non solo abbiamo assistito a una forte prestazione in allenamento con il 4° posto in griglia, ma ha anche sottolineato questo aspetto in gara con la sua velocità e le sue manovre di sorpasso determinate. L'unica cosa che gli manca è un po' di tenacia, ma la acquisirà sicuramente nel corso delle prossime gare. Speriamo che sia sufficiente per il podio".

Risultato gara Moto3, Mandalika (15.10.):

1° Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19.002 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3° Muñoz, KTM, + 0,130

4° Veijer, Husqvarna, + 0,190

5° Rueda, KTM, + 0,483

6° Masia, Honda, + 0,544

7° Furusato, Honda, + 0,811

8° Öncü, KTM, + 0,855

9° Ortolá, KTM, + 1.164

10° Nepa, KTM, + 1.253

11° Bertelle, Honda, + 1.346

12° Toba, Honda, + 1.447

13° Rossi, Honda, + 1.815

14° Holgado*, KTM, + 4.018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Inoltre:

18° Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26° Dettwiler, KTM, + 39.844



*= 3 secondi di penalità

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 15 gare su 20:

1° Masiá 209 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 192. 4° Alonso 180. 5° Öncü 155. 6° Ortolá 152. 7° Moreira 128. 8° Rueda 111. 9° Muñoz 102. 10° Nepa 96. 11° Toba 91. 12° Veijer 76. 13° Artigas 65. 14° Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 313 punti. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 266 punti. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.