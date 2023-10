Ayumu Sasaki (18º) em Mandalika: queda antes do início

O vice-campeão do Campeonato do Mundo de Moto3, Ayumu Sasaki, tirou todas as esperanças de pontos mesmo antes do início da corrida na Indonésia: O piloto japonês da equipa Liqui Moly Husqvarna IntactGP caiu no outlap e terminou em décimo oitavo.

O 15º confronto entre os pilotos de Moto3 teve lugar a 31 graus Celsius e mais de 60 por cento de humidade. Os pilotos e as suas máquinas foram levados ao limite, mas ainda assim proporcionaram um final emocionante aos espectadores da corrida Mandalika, na qual o estreante Collin Veijer teve um papel decisivo.

O holandês da equipa Liqui Moly Husqvarna IntactGP fez um forte arranque e já era segundo depois da primeira curva. Depois disso, travou uma batalha intensa com até dez adversários com muito mais experiência. O jovem de 18 anos perdeu o seu primeiro pódio de GP por apenas seis centésimos de segundo.

O seu companheiro de equipa Ayumu Sasaki teve menos sorte. O japonês já tinha cometido um erro que lhe custou caro na volta de reconhecimento. Uma derrapagem voltou a perturbar a sua equipa alguns minutos antes do início da corrida, mas mesmo a tempo de as luzes de partida se apagarem, estava pronto para lutar pela liderança do Campeonato do Mundo a partir da 11ª posição da grelha.

Mas um problema com a caixa de velocidades relacionado com uma colisão e um arranque falhado fizeram com que o jovem de 23 anos caísse para o último lugar antes da primeira curva. No final, teve de se contentar com o 18º lugar. No entanto, conseguiu manter o seu segundo lugar no Campeonato do Mundo.

Veijer estava satisfeito após a corrida: "Penso que fizemos uma corrida muito boa no geral, apesar de termos falhado o pódio novamente por muito pouco, por 0,06 segundos. Por isso, vamos tentar lutar na frente novamente na próxima vez na Austrália e veremos o que acontece lá, mas estou pronto".

Sasaki, por outro lado, explicou docilmente: "Antes de mais, quero pedir desculpa à equipa pelo meu erro no outlap. Desta vez não correu muito bem, começou com um erro, mas aprendi com ele e temos de ser positivos e seguir em frente. A Austrália é outra oportunidade, o que significa que não podemos baixar a cabeça e temos de atacar e ver o que é possível fazer lá."

E o chefe de equipa Peter Öttl resumiu: "A corrida foi muito infeliz para o Ayumu. Ele já se despistou na volta de reconhecimento e praticamente sofreu as consequências do acidente na corrida. Teve um problema com a caixa de velocidades, que foi causado pelo acidente. Com o Collin, não só assistimos a um forte desempenho nos treinos com o 4º lugar na grelha, como também o sublinhámos na corrida com a sua velocidade e manobras de ultrapassagem determinadas. A única coisa que lhe falta é um pouco de dureza, mas irá certamente adquiri-la no decurso das próximas corridas. Depois, esperemos que seja suficiente para o pódio."

Resultado da corrida de Moto3, Mandalika (15.10.):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn em 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg

3º Muñoz, KTM, + 0,130

4º Veijer, Husqvarna, + 0,190

5º Rueda, KTM, + 0,483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1.346

12º Toba, Honda, + 1.447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4.018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Também:

18º Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26º Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3 segundos de penalização

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 15 de 20 corridas:

1º Masiá 209 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 313 pontos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 266 pontos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.