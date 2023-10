Red Bull-KTM-Moto3: Ajo contento, Poncharal decepcionado

La carrera de Moto3 en Indonesia resultó muy diferente para los dos equipos Red Bull KTM. Los dos pilotos del Red Bull KTM Ajo, José Antonio Rueda y Deniz Öncü, lograron entrar entre los 10 primeros, mientras que el piloto del Red Bull KTM Tech3 Daniel Holgado no pudo pasar del 14º puesto. Rueda tuvo que empezar la carrera desde la 16ª posición de la parrilla y remontó hasta la quinta plaza. Öncü salió desde la posición 5 y cruzó la línea de meta en octavo lugar. Holgado partía desde la séptima posición de la parrilla.

"Tenemos que estar contentos con el desarrollo de la carrera en Mandalika en estas difíciles condiciones", declaró el director del equipo, Aki Ajo, tras la caída de la bandera a cuadros. "Deniz y José Antonio lograron entrar en el top-10, así que estamos contentos, también porque en estas condiciones pueden pasar muchas cosas. Ha sido una carrera frenética y, por lo tanto, no ha sido fácil tenerlo todo bajo control en todo momento. Especialmente en la última vuelta han pasado muchas cosas y estamos contentos porque, como he dicho, ha sido una lucha por la supervivencia. Por supuesto, estamos deseando ir a Phillip Island para luchar por el podio", añadió.

El director del equipo KTM Tech3, Hervé Poncharal, por su parte, suspiraba: "Esta carrera nos deja un regusto amargo porque Daniel estuvo fuerte y rápido todo el fin de semana y desde el principio sentimos que lucharía por puntos importantes el domingo. Condujo muy duro, fue rápido y constante, estuvo delante la mayor parte del tiempo y creo que la victoria era posible. Desgraciadamente, cometió dos errores trascendentales porque le penalizaron con dos vueltas largas. Fueron penalizaciones muy duras por pequeños errores, pero las reglas son las reglas, tenemos que aceptarlo".

Holgado también se mostró molesto: "Hice una buena carrera, fui rápido y mi ritmo de carrera fue fuerte. Desgraciadamente, me han penalizado con dos vueltas largas. Después de la primera pude remontar, pero la segunda acabó conmigo. Es duro de digerir, pero las reglas son las reglas".

El palmarés de Rueda es mucho mejor. El español de 17 años resumió: "He podido hacer una buena salida y ganar algunas posiciones enseguida. Estoy muy contento porque he hecho la mejor salida. El ritmo era muy alto y el grupo de delante ha estado apretando fuerte toda la carrera. He perdido un poco la diferencia, pero en la última vuelta he podido recuperar terreno y luchar".

Öncü se lamentó: "Ha sido una carrera dura para mí. Hicimos todo lo que pudimos como equipo y tuvimos muy buena velocidad durante todo el fin de semana. Pude alcanzar de nuevo a los líderes, pero me quedé bloqueado en las últimas vueltas. Era difícil adelantar y en la última vuelta he perdido algunas posiciones debido a un incidente delante de mí".

Resultado carrera Moto3, Mandalika (15/10):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn en 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0.107 seg.

3º Muñoz, KTM, + 0.130

4º Veijer, Husqvarna, + 0.190

5º Rueda, KTM, + 0.483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1,346

12º Toba, Honda, + 1,447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4,018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



También

18º Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26º Dettwiler, KTM, + 39.844



*= penalización de 3 segundos

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 15 de 20 carreras:

1º Masiá 209 puntos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 313 puntos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 puntos. 2. Red Bull KTM Ajo 266 puntos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.