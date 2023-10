Red Bull-KTM-Moto3 : Ajo heureux, Poncharal déçu

La course Moto3 en Indonésie s'est révélée très différente pour les deux teams Red Bull-KTM. Les deux pilotes Red Bull-KTM-Ajo, José Antonio Rueda et Deniz Öncü, ont réussi à se classer dans le top 10, tandis que le pilote Red Bull-KTM-Tech3, Daniel Holgado, n'a pu faire mieux que 14e. Rueda a dû commencer la course depuis la 16e place sur la grille de départ et s'est frayé un chemin jusqu'à la 5e place. Öncü est parti de la cinquième position et a franchi la ligne d'arrivée en huitième position. Holgado est parti de la 7e place sur la grille.

"Nous devons être satisfaits du déroulement de la course à Mandalika dans ces conditions difficiles", a déclaré le team manager Aki Ajo après la chute du drapeau à damier. "Deniz et José Antonio ont réussi à se classer dans le top 10, nous sommes donc satisfaits, notamment parce que beaucoup de choses peuvent arriver dans ces conditions. C'était une course mouvementée et il n'était donc pas facile de tout contrôler à tout moment. Il s'est passé beaucoup de choses, en particulier dans le dernier tour, et nous sommes heureux car, comme je l'ai dit, c'était une lutte pour la survie. Bien sûr, nous sommes impatients d'aller à Phillip Island pour nous battre pour une place sur le podium", a-t-il ajouté.

Le team manager de KTM-Tech3, Hervé Poncharal, soupirait quant à lui : "Cette course nous laisse un goût amer, car Daniel a été fort et rapide tout le week-end et nous avons senti dès le début qu'il allait se battre pour des points importants dimanche. Il a vraiment roulé dur, il a été rapide et constant, il a été en tête la plupart du temps et je pense que la victoire était possible. Malheureusement, il a commis deux erreurs lourdes de conséquences, puisqu'il a écopé de deux pénalités de longue durée. C'étaient des pénalités sévères pour de petites erreurs, mais les règles sont les règles, nous devons les accepter".

Holgado était également en colère : "J'ai fait une bonne course, j'étais rapide et mon rythme de course était fort. Malheureusement, j'ai écopé de deux pénalités de longue durée. Après la première, j'ai pu me battre pour revenir, mais la deuxième a eu raison de moi. C'est difficile à avaler, mais les règles sont les règles".

Le bilan de la course de Rueda est bien meilleur. L'Espagnol de 17 ans a résumé : "J'ai pu prendre un bon départ et gagner immédiatement quelques positions. Je suis très content car j'ai pris le meilleur départ. Le rythme était très élevé et le groupe de tête a accéléré tout au long de la course. J'ai un peu perdu le contact, mais dans le dernier tour, j'ai réussi à rattraper mon retard et à me battre".

Öncü s'est plaint : "C'était une course difficile pour moi. Nous avons fait de notre mieux en tant qu'équipe et nous avons eu une vitesse vraiment bonne tout au long du week-end. J'ai été en mesure de revenir sur les leaders, mais j'ai été bloqué dans les derniers tours. C'était difficile de dépasser et dans le dernier tour, j'ai perdu quelques positions à cause d'un incident devant moi".

Résultat de la course Moto3, Mandalika (15.10.) :

1. Moreira, KTM, 20 rdn en 33:19,002 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15e Yamanaka, GASGAS, + 9,094



En outre :

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26e Dettwiler, KTM, + 39,844



*= pénalité de 3 secondes

Classement au championnat du monde Moto3 après 15 courses sur 20 :

1. Masiá 209 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM 313 points. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 points. 2. Red Bull KTM Ajo 266 points. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.