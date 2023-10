Red Bull-KTM-Moto3: Ajo felice, Poncharal deluso

La gara della Moto3 in Indonesia si è rivelata molto diversa per i due team Red Bull KTM. I due piloti del Red Bull KTM Ajo José Antonio Rueda e Deniz Öncü sono entrati nella top 10, mentre il pilota del Red Bull KTM Tech3 Daniel Holgado non è riuscito ad andare oltre il 14° posto. Rueda ha dovuto iniziare la gara dal 16° posto in griglia e ha lottato per risalire fino al quinto posto. Öncü è partito dalla quinta posizione e ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Holgado è partito dalla settima posizione in griglia.

"Dobbiamo essere soddisfatti di come è andata la gara a Mandalika in queste condizioni difficili", ha dichiarato il team manager Aki Ajo dopo la bandiera a scacchi. "Deniz e José Antonio sono entrati nella top-10, quindi siamo contenti, anche perché in queste condizioni possono succedere molte cose. È stata una gara frenetica e quindi non è stato facile avere sempre tutto sotto controllo. Soprattutto nell'ultimo giro sono successe molte cose e siamo contenti perché, come ho detto, è stata una lotta per la sopravvivenza. Naturalmente non vediamo l'ora di andare a Phillip Island per lottare per il podio", ha aggiunto.

Il Team Manager del Team KTM Tech3 Hervé Poncharal, invece, ha sospirato: "Questa gara lascia un retrogusto amaro perché Daniel è stato forte e veloce per tutto il weekend e abbiamo sentito fin dall'inizio che avrebbe lottato per punti importanti domenica. Ha guidato molto forte, è stato veloce e costante, è stato in testa per la maggior parte del tempo e credo che la vittoria fosse possibile. Purtroppo ha commesso due errori epocali, perché ha ricevuto due penalità per un giro lungo. Sono state penalità pesanti per piccoli errori, ma le regole sono regole, dobbiamo accettarle".

Anche Holgado si è mostrato irritato: "Ho fatto una buona gara, ero veloce e il mio ritmo di gara era forte. Purtroppo ho ricevuto due penalità per long-lap. Dopo la prima sono stato in grado di recuperare, ma la seconda mi ha fatto finire. È difficile da digerire, ma le regole sono regole".

Il bilancio della gara di Rueda è decisamente migliore. Il 17enne spagnolo ha riassunto: "Sono riuscito a fare una buona partenza e a guadagnare subito alcune posizioni. Sono molto contento perché ho fatto la partenza migliore. Il ritmo era molto alto e il gruppo di testa ha spinto al massimo per tutta la gara. Ho perso un po' di terreno, ma all'ultimo giro sono riuscito a recuperare e a lottare".

Öncü si è rammaricato: "È stata una gara difficile per me. Abbiamo fatto del nostro meglio come squadra e abbiamo avuto un'ottima velocità per tutto il weekend. Sono riuscito a raggiungere nuovamente i leader, ma sono stato bloccato negli ultimi giri. È stato difficile sorpassare e all'ultimo giro ho perso alcune posizioni a causa di un incidente davanti a me".

Risultati gara Moto3, Mandalika (15/10):

1° Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19.002 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3° Muñoz, KTM, + 0,130

4° Veijer, Husqvarna, + 0,190

5° Rueda, KTM, + 0,483

6° Masia, Honda, + 0,544

7° Furusato, Honda, + 0,811

8° Öncü, KTM, + 0,855

9° Ortolá, KTM, + 1.164

10° Nepa, KTM, + 1.253

11° Bertelle, Honda, + 1.346

12° Toba, Honda, + 1.447

13° Rossi, Honda, + 1.815

14° Holgado*, KTM, + 4.018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Inoltre:

18° Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26° Dettwiler, KTM, + 39.844



*= 3 secondi di penalità

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 15 gare su 20:

1° Masiá 209 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 192. 4° Alonso 180. 5° Öncü 155. 6° Ortolá 152. 7° Moreira 128. 8° Rueda 111. 9° Muñoz 102. 10° Nepa 96. 11° Toba 91. 12° Veijer 76. 13° Artigas 65. 14° Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 313 punti. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 266 punti. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.