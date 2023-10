Red Bull-KTM-Moto3: Ajo feliz, Poncharal desiludido

Ambos os pilotos da Red Bull-KTM Ajo conseguiram entrar no top 10 em Mandalika, mas o piloto da Red Bull-KTM Tech3, Daniel Holgado, teve de se contentar com o 14º lugar. As reacções dos chefes de equipa foram igualmente positivas.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

A corrida de Moto3 na Indonésia teve resultados muito diferentes para as duas equipas da Red Bull KTM. Os dois pilotos da Red Bull KTM Ajo, José Antonio Rueda e Deniz Öncü, conseguiram entrar no top 10, enquanto o piloto da Red Bull KTM Tech3, Daniel Holgado, não conseguiu ir além do 14º lugar. Rueda teve de iniciar a corrida a partir da 16ª posição da grelha e lutou para chegar ao quinto lugar. Öncü arrancou da quinta posição e cruzou a linha de meta em oitavo lugar. Holgado partiu da sétima posição da grelha.

"Temos de estar satisfeitos com a forma como a corrida decorreu em Mandalika nestas condições difíceis", disse o chefe de equipa Aki Ajo após a bandeira axadrezada. "O Deniz e o José António conseguiram entrar no top-10, por isso estamos contentes, até porque muita coisa pode acontecer nestas condições. Foi uma corrida agitada e, por isso, não foi fácil ter tudo sob controlo em todos os momentos. Especialmente na última volta, houve muita coisa a acontecer e estamos contentes porque, como disse, foi uma luta pela sobrevivência. Claro que estamos ansiosos por ir para Phillip Island para lutar por um lugar no pódio", acrescentou.

O Diretor de Equipa da KTM Tech3, Hervé Poncharal, por outro lado, suspirou: "Esta corrida deixa um sabor amargo porque o Daniel esteve forte e rápido durante todo o fim de semana e sentimos desde o início que ele iria lutar por pontos importantes no domingo. Ele conduziu muito bem, foi rápido e consistente, esteve na frente a maior parte do tempo e penso que a vitória era possível. Infelizmente, cometeu dois erros importantes, porque recebeu duas penalizações por voltas longas. Foram penalizações duras para pequenos erros, mas regras são regras, temos de as aceitar".

Holgado também estava aborrecido: "Fiz uma boa corrida, estava rápido e o meu ritmo de corrida era forte. Infelizmente, recebi duas penalizações por voltas longas. Depois da primeira, consegui recuperar, mas a segunda acabou comigo. É difícil de engolir, mas regras são regras".

O registo de corrida de Rueda é muito melhor. O espanhol de 17 anos resumiu: "Consegui fazer um bom arranque e ganhar algumas posições logo de início. Estou muito contente porque tive o melhor arranque. O ritmo era muito elevado e o grupo da frente esteve a puxar muito durante toda a corrida. Perdi um pouco a diferença, mas na última volta consegui recuperar e lutar."

Öncü lamentou: "Foi uma corrida difícil para mim. Fizemos o nosso melhor como equipa e tivemos uma velocidade muito boa durante todo o fim de semana. Consegui recuperar o atraso em relação aos líderes, mas fiquei bloqueado nas últimas voltas. Foi difícil ultrapassar e na última volta perdi algumas posições devido a um incidente à minha frente."

Resultado da corrida de Moto3, Mandalika (15/10):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn em 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg

3º Muñoz, KTM, + 0,130

4º Veijer, Husqvarna, + 0,190

5º Rueda, KTM, + 0,483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1.346

12º Toba, Honda, + 1.447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4.018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Também:

18º Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26º Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3 segundos de penalização

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 15 de 20 corridas:

1º Masiá 209 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 313 pontos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 266 pontos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.