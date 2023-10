Diogo Moreira, vainqueur du GP : une sanction habilement évitée

Le pilote brésilien KTM Diogo Moreira a remporté sa première victoire en championnat du monde Moto3 en Indonésie. Le jeune homme de 19 ans s'est montré à l'aise tout au long du week-end et a décroché la pole position samedi. Lors de la course du dimanche, le pilote de MT Helmets-MSi a pris un bon départ et a mené le peloton pendant le premier tour. Il a ensuite commis plusieurs erreurs qui ont failli lui coûter la victoire. "Vers la mi-course, j'ai beaucoup poussé, ce qui m'a fait commettre beaucoup d'erreurs", a-t-il regretté.

Comme Daniel Holgado (KTM), Moreira a coupé une fois au virage 9, mais contrairement à l'Espagnol, il a évité la pénalité de longue lap en se laissant distancer dans le groupe - et deux tours plus tard, il était déjà revenu à la quatrième place. Dans le dernier tour, le Brésilien a en outre touché une fois le vert, mais a également réagi dans ce cas et a freiné une fois plus tôt pour céder temporairement une position.

"Je me suis dit qu'il fallait que je reste calme", a expliqué Moreira. Finalement, son sang-froid a payé et il a franchi la ligne d'arrivée en première position.

"Nous nous sommes très bien adaptés au sein de l'équipe. J'apprécie maintenant de travailler avec les gens et de piloter la moto", a déclaré Moreira comme raison de ce week-end réussi de bout en bout. "A la mi-saison, j'avais aussi beaucoup de problèmes avec moi-même, j'avais du mal à rester calme". Mais il a trouvé sa recette personnelle de succès au cours de la saison. "J'essaie de profiter de chaque tour de la course et de rester calme tout au long de la saison. C'est la clé pour être vraiment rapide. Il est important de continuer sur cette lancée lors des prochaines courses".

Résultat de la course Moto3, Mandalika (15.10.) :

1. Moreira, KTM, 20 rdn en 33:19,002 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15e Yamanaka, GASGAS, + 9,094



En outre :

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26e Dettwiler, KTM, + 39,844



*= pénalité de 3 secondes

Classement au championnat du monde Moto3 après 15 courses sur 20 :

1.Masiá, 209 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 313 points. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 points. 2. Red Bull KTM Ajo 266 points. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.