Il vincitore del GP Diogo Moreira: ha evitato abilmente il rigore

Ilpilota brasiliano della KTM Diogo Moreira ha conquistato la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo Moto3 in Indonesia. Il 19enne è stato in forma per tutto il fine settimana e si è assicurato la pole position sabato. Nella gara di domenica, il pilota di MT Helmets-MSi è partito bene e ha guidato il gruppo per il primo giro. Poi ha commesso diversi errori che gli sono quasi costati la vittoria. "Verso la metà della gara ho spinto molto e questo mi ha fatto commettere molti errori", si è rammaricato.

Come Daniel Holgado (KTM), Moreira ha tagliato la corda una volta alla curva 9, ma, a differenza dello spagnolo, ha evitato la penalità di long-lap rientrando nel gruppo - e due giri dopo era già tornato al 4° posto. All'ultimo giro, anche il brasiliano ha toccato il verde una volta, ma ha reagito anche in questo caso e ha frenato una volta prima per perdere una posizione nel frattempo.

"Ho pensato a me stesso che dovevo rimanere calmo", ha spiegato Moreira. Alla fine, il sangue freddo ha pagato e ha tagliato il traguardo in prima posizione.

"Ci siamo ambientati molto bene nella squadra. Ora mi piace lavorare con le persone e guidare la moto", ha spiegato Moreira come ragione di questo weekend di grande successo. "A metà stagione ho avuto anche molti problemi con me stesso, era difficile per me mantenere la calma". Ma in questa stagione ha trovato la sua ricetta personale per il successo. "Cerco di godermi ogni singolo giro di gara e di mantenere la calma per tutta la stagione. Questa è la chiave per essere davvero veloce. È importante fare leva su questo nelle prossime gare".

Risultati gara Moto3, Mandalika (15/10):

1° Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19.002 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,107 sec.

3° Muñoz, KTM, + 0,130

4° Veijer, Husqvarna, + 0,190

5° Rueda, KTM, + 0,483

6° Masia, Honda, + 0,544

7° Furusato, Honda, + 0,811

8° Öncü, KTM, + 0,855

9° Ortolá, KTM, + 1.164

10° Nepa, KTM, + 1.253

11° Bertelle, Honda, + 1.346

12° Toba, Honda, + 1.447

13° Rossi, Honda, + 1.815

14° Holgado*, KTM, + 4.018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Inoltre:

18° Sasaki, Husqvarna, + 19.692

26° Dettwiler, KTM, + 39.844



*= 3 secondi di penalità

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 15 gare su 20:

1° Masiá, 209 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 192. 4° Alonso 180. 5° Öncü 155. 6° Ortolá 152. 7° Moreira 128. 8° Rueda 111. 9° Muñoz 102. 10° Nepa 96. 11° Toba 91. 12° Veijer 76. 13° Artigas 65. 14° Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 313 punti. 2. Honda 250. 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Campionato del mondo a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 punti. 2. Red Bull KTM Ajo 266 punti. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.