Diogo Moreira, vencedor do GP, evitou habilmente o penálti

O piloto da KTM Diogo Moreira conquistou a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Moto3 em Mandalika, na ilha indonésia de Lombok. A certa altura, interrompeu a corrida de forma proibida, mas ultrapassou a situação com desenvoltura.

O piloto brasileiro da KTM, Diogo Moreira, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Moto3 na Indonésia. O jovem de 19 anos esteve em boa forma durante todo o fim de semana e assegurou a pole position no sábado. Na corrida de domingo, o piloto da MT Helmets-MSi começou bem e liderou o pelotão durante a primeira volta. Depois cometeu vários erros que quase lhe custaram a vitória. "A meio da corrida forcei muito, o que me levou a cometer muitos erros", lamentou.

Tal como Daniel Holgado (KTM), Moreira cortou uma vez na curva 9, mas ao contrário do espanhol, evitou a penalização por volta longa ao voltar ao grupo - e duas voltas mais tarde já estava de volta ao 4º lugar. Na última volta, o brasileiro também tocou no verde uma vez, mas reagiu também neste caso e travou uma vez mais cedo, perdendo entretanto uma posição.

"Pensei para mim próprio que tinha de manter a calma", explicou Moreira. No final, a cabeça fria deu frutos e ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

"Estamos muito bem instalados na equipa. Gosto de trabalhar com as pessoas e de pilotar a mota", disse Moreira como razão para o fim de semana de grande sucesso. "A meio da época também tive muitos problemas comigo próprio, era-me difícil manter a calma." Mas ele encontrou a sua receita pessoal para o sucesso nesta época. "Tento desfrutar de cada volta da corrida e manter-me calmo durante toda a época. Essa é a chave para ser realmente rápido. É importante aproveitar isso nas próximas corridas."

Resultado da corrida de Moto3, Mandalika (15/10):

1º Moreira, KTM, 20 Rdn em 33:19.002 min.

2º Alonso, GASGAS, + 0,107 seg

3º Muñoz, KTM, + 0,130

4º Veijer, Husqvarna, + 0,190

5º Rueda, KTM, + 0,483

6º Masia, Honda, + 0,544

7º Furusato, Honda, + 0,811

8º Öncü, KTM, + 0,855

9º Ortolá, KTM, + 1,164

10º Nepa, KTM, + 1,253

11º Bertelle, Honda, + 1.346

12º Toba, Honda, + 1.447

13º Rossi, Honda, + 1.815

14º Holgado*, KTM, + 4.018

15º Yamanaka, GASGAS, + 9.094



Também:

18º Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26º Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3 segundos de penalização

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 15 de 20 corridas:

1º Masiá, 209 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 192. 4º Alonso 180. 5º Öncü 155. 6º Ortolá 152. 7º Moreira 128. 8º Rueda 111. 9º Muñoz 102. 10º Nepa 96. 11º Toba 91. 12º Veijer 76. 13º Artigas 65. 14º Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 313 pontos. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 pontos. 2º Red Bull KTM Ajo 266 pontos. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.