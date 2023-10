20e anniversaire de la mort de Nello Pagani : premier champion de 125cc

Lorsque le Championnat d'Europe de motocyclisme est devenu le Championnat du monde en 1949, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a proposé cinq catégories pour la première année, quatre en solo et la catégorie des side-cars.

Dans la catégorie 125 cm3, l'Italien Nello Pagani est devenu champion du monde sur une Mondial italienne et dans la catégorie 4 litres, son compatriote Bruno Ruffo a été sacré champion du monde sur une Moto Guzzi également italienne. Dans les deux grandes catégories solo, les deux Britanniques Freddie Frith (350 cm3) et Les Graham (500 cm3) ont triomphé sur des motos britanniques des marques Velocette et AJS. Les premiers champions du monde de side-car ont été les Britanniques Eric Oliver et son copilote Denis Jenkinson, qui pilotaient une Norton sur le Royaume-Uni.

Cirillo "Nello" Pagani est né le 11 octobre 1911 à Milan et a commencé à courir en 1928. Il était aussi actif et performant en speedway qu'en tout-terrain. Mais c'est dans la course sur route qu'il a connu ses plus grands succès. Avant de devenir champion du monde en 1949, il a remporté le championnat italien dans la catégorie des moins de 250 cm3 en 1934, 1937 et 1938.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Berne était déjà une bonne destination internationale pour Nello Pagani, puisqu'il y est devenu vice-champion d'Europe de la catégorie des quatre litres en 1937 avec une Moto Guzzi. C'était la dernière année que le titre européen, la plus haute distinction internationale de l'époque, était décerné lors d'une seule course. À partir de 1938, une série de plusieurs grands prix européens importants a été organisée à cet effet pour la première fois.

Après la guerre, Nello Pagani s'est assuré deux autres titres nationaux en 1946 et 1951 dans la catégorie des demi-litres, à chaque fois sur Gilera. En outre, il participa parallèlement à des courses automobiles. Par exemple, le 4 juin 1950 à Berne, sa seule course de championnat du monde de Formule 1, au cours de laquelle il manqua de peu les points (jusqu'à la 5e place) en se classant septième sur une Maserati de la Scuderia Achile Varzi.

Premier vainqueur d'un GP 125

La première course de championnat du monde de l'histoire s'est déroulée dans le cadre du Tourist Trophy (TT) en juin 1949 sur l'île de Man britannique, où la catégorie des moins de 350 cm3, appelée Junior TT, a désigné le 13 juin le premier vainqueur d'une course de championnat du monde, Freddie Frith, sur une Velocette. Les pilotes des catégories jusqu'à 250 cc (Lightweight TT) et 500 cc (Senior TT) se sont également battus pour les tout premiers points du championnat du monde sur l'île de Man. L'Irlandais Manliff Barrington sur une Moto Guzzi et le Britannique Harold Daniell sur une AJS ont inscrit leur nom dans les livres d'histoire en tant que premiers vainqueurs de courses de championnat du monde.

La deuxième course de l'histoire du championnat du monde était le Grand Prix de Suisse sur le circuit de Bremgarten près de Berne, où la catégorie 125 cm3 et les side-cars faisaient également partie du programme et faisaient leurs débuts en championnat du monde.

Alors que dans la catégorie des side-cars, Eric Oliver et Denis Jenkinson ont remporté la première manche du championnat du monde, Nello Pagani l'a fait dans la catégorie des huit litres. Il avait alors près de quatre minutes d'avance sur le deuxième, Renato Magi. Avec Clemente Cavaciutti, Carlo Ubbiali et Umberto Masetti, les autres places étaient également occupées par des Italiens.

Lors de la deuxième course de la saison à Assen, aux Pays-Bas, Nello Pagani s'est à nouveau imposé, cette fois-ci avec environ 50 secondes et une minute d'avance sur ses compatriotes Oscar Clemencigh et Carlo Ubbiali. Avec une répartition des points de 10, 8, 7, 6, 5 plus un autre point de championnat du monde pour le meilleur tour en course, Nello Pagani avait 22 points au compteur et était donc presque passé. Lors de la troisième et dernière course du championnat du monde des 125 cm3 en 1949 à Monza, seul Carlo Ubbiali aurait pu le rattraper, mais il devait pour cela gagner et réaliser le meilleur tour en course, comme Nello Pagani avec la rapide Mondial à double cames deux fois auparavant. En même temps, Nello Pagani aurait dû repartir complètement bredouille.

C'était bien sûr tout à fait possible, mais comme d'autres motos rapides de la maison Fratelli Boselli (FB) Mondial étaient au départ, qui auraient même pu rivaliser avec certaines 250, les chances de succès de Carlo Ubbiali étaient plutôt minces. Alors que le futur neuf fois champion du monde est reparti bredouille, Nello Pagani a fermé la porte en terminant cinquième. Comme il n'y avait que des Italiens devant lui, la première année du championnat du monde 125 était une affaire purement italienne.

Vice-champion du monde 500 cm3 derrière Les Graham

En 1949, Nello Pagani ne s'est pas seulement adonné à la catégorie de championnat du monde la plus faible en termes de cylindrée, mais aussi la plus performante, et il a même failli devenir le premier double champion du monde en même temps. Dans la catégorie 500, il a couru pour Gilera et a remporté le Grand Prix des Pays-Bas à Assen et la finale du championnat du monde à Monza. Il est également monté sur la troisième marche du podium lors du Grand Prix d'Ulster à Belfast.

Les Graham avait également remporté deux victoires (Berne et Ulster) et une deuxième place (Assen) et réalisé trois meilleurs tours en course, ce qui lui avait valu 31 points bruts. Toutefois, seuls les trois meilleurs résultats avaient été pris en compte et son meilleur tour en course sur l'île de Man, où il n'avait pas vu le drapeau à damier, avait été retiré. Il a donc été crédité de 30 points. Nello Pagani avait accumulé 40 points au total, dont 29 nets pour ses deux victoires, une troisième place et deux meilleurs tours en course. Il ne lui restait donc que le titre de vice-champion du monde des 500cc.

Après avoir terminé quatrième et cinquième au championnat du monde en 1950 et 1951 dans la catégorie reine des 500 cm3, Pagani n'a plus pu renouer avec ses grands succès. Fin 1955, il a mis un terme à sa carrière pour travailler pour MV Agusta en tant que directeur sportif. En 1967, il a fait un retour fracassant au "Motogiri d'Italia" avec une 750 Norton.

Nello Pagani a disputé 22 Grands Prix moto au cours de sa carrière, dont quatre qu'il a remportés (tous en 1949). Au total, il est monté onze fois sur un podium de championnat du monde.

Son fils Alberto Pagani a également été pilote de moto et a notamment été vice-champion du monde dans la catégorie 500 cm3 en 1972, derrière le grand Giacomo Agostini.

Le 19 octobre 2003, Nello Pagani est décédé à l'âge respectable de 92 ans à Bresso, dans la banlieue nord de Milan.