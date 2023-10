20° anniversario della morte di Nello Pagani: primo campione 125cc

Quando il Campionato Europeo di Motociclismo divenne Campionato del Mondo nel 1949, la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) annunciò cinque classi per l'anno inaugurale: quattro in solitaria e una classe sidecar.

Nella classe 125cc, l'italiano Nello Pagani divenne campione del mondo su una Mondial italiana, e nella classe quarto di litro il suo connazionale Bruno Ruffo su una Moto Guzzi italiana. Nelle due classi grandi, i due britannici Freddie Frith (350 cc) e Les Graham (500 cc) trionfarono rispettivamente su moto britanniche Velocette e AJS. I primi campioni del mondo di sidecar furono il britannico Eric Oliver e il copilota Denis Jenkinson, che pilotarono una Norton nel Regno Unito.

Cirillo "Nello" Pagani nacque a Milano l'11 ottobre 1911 e iniziò a correre nel 1928. Fu ugualmente attivo e di successo nelle gare di speedway e di fuoristrada. Tuttavia, i suoi maggiori successi li ha ottenuti nelle corse su strada. Prima di vincere il campionato mondiale nel 1949, vinse il campionato italiano nella classe 250 cc nel 1934, 1937 e 1938.

Prima della Seconda Guerra Mondiale, Berna era già un buon posto per Nello Pagani a livello internazionale, dato che qui divenne vice-campione europeo nella classe quarto di litro nel 1937 con una Moto Guzzi. Fu l'ultimo anno in cui il titolo di Campione Europeo, il più alto titolo internazionale dell'epoca, fu assegnato in una sola gara. A partire dal 1938 si svolse per la prima volta una serie di importanti Gran Premi d'Europa.

Dopo la guerra, Nello Pagani ottenne altri due titoli nazionali nel 1946 e nel 1951 nella categoria mezzo litro, entrambi su Gilera. Nello stesso periodo partecipò anche a gare automobilistiche. Ad esempio, il 4 giugno 1950 a Berna, la sua unica gara del Campionato del Mondo di Formula 1, in cui si classificò settimo con la Maserati della Scuderia Achile Varzi, mancando di poco i punti (fino al quinto posto).

Il primo vincitore del GP 125cc

La prima gara di Campionato del Mondo della storia si svolse nell'ambito del Tourist Trophy (TT) nel giugno 1949 sull'Isola di Man in Gran Bretagna, dove la classe Junior TT fino a 350 cc fu riservata a Freddie Frith su Velocette il 13 giugno per determinare il primo vincitore di una gara di Campionato del Mondo. Anche i piloti delle classi fino a 250 cc (Lightweight TT) e 500 cc (Senior TT) hanno lottato per i loro primi punti del Campionato del Mondo sull'Isola di Man. L'irlandese Manliff Barrington su Moto Guzzi e il britannico Harold Daniell su AJS si assicurarono l'iscrizione nei libri di storia come primi vincitori di una gara del Campionato del Mondo.

La seconda prova del Campionato del Mondo della storia fu il Gran Premio di Svizzera sul circuito di Bremgarten, vicino a Berna, dove anche la classe 125cc e i sidecar fecero parte del programma e debuttarono nel Campionato del Mondo.

Mentre Eric Oliver e Denis Jenkinson hanno vinto la prima gara del Campionato del Mondo in sidecar, Nello Pagani lo ha fatto nella classe otto litri. Ha preceduto di quasi quattro minuti il secondo classificato, Renato Magi. Con Clemente Cavaciutti, Carlo Ubbiali e Umberto Masetti, anche gli altri posti sono andati a italiani.

Alla seconda gara della stagione ad Assen, nei Paesi Bassi, Nello Pagani vinse di nuovo, questa volta con circa 50 secondi e un minuto di vantaggio rispettivamente sui connazionali Oscar Clemencigh e Carlo Ubbiali. Con l'allora distribuzione dei punti 10, 8, 7, 6, 5 più un ulteriore punto per il giro più veloce, Nello Pagani aveva 22 punti sul suo conto ed era quindi quasi a posto. Alla terza e ultima prova del Campionato del Mondo 125cc nel 1949 a Monza, in Italia, solo Carlo Ubbiali avrebbe potuto raggiungerlo, ma doveva vincere e, come Nello Pagani con la velocissima Mondial a doppia camma due volte prima, segnare il giro più veloce in gara. Allo stesso tempo, Nello Pagani sarebbe dovuto rimanere completamente a mani vuote.

Naturalmente, questo era possibile, ma poiché sulla griglia di partenza c'erano altre moto veloci della Fratelli Boselli (FB) Mondial che avrebbero potuto rivaleggiare con molte 250, le possibilità di successo di Carlo Ubbiali erano piuttosto scarse. Mentre il nove volte campione del mondo è rimasto a mani vuote, Nello Pagani ha chiuso al quinto posto. Con solo italiani davanti a lui, il primo anno del Campionato del Mondo 125cc è stato un affare tutto italiano.

Secondo posto nel Campionato del Mondo 500cc dietro a Les Graham

Nel 1949, Nello Pagani si cimentò non solo nella classe più piccola ma anche in quella più potente del Campionato del Mondo, diventando quasi il primo doppio Campione del Mondo allo stesso tempo. Nella classe 500cc, corse per la Gilera e vinse il Gran Premio d'Olanda ad Assen e la finale del Campionato del Mondo a Monza. Arrivò anche terzo sul podio del Gran Premio dell'Ulster a Belfast.

Les Graham ottenne anche due vittorie (Berna e Ulster) e un secondo posto (Assen), oltre a tre giri veloci in gara e quindi 31 punti lordi sul suo conto. Tuttavia, all'epoca venivano conteggiati solo i tre migliori risultati e il suo giro più veloce in gara all'Isola di Man, dove non vide la bandiera a scacchi, fu cancellato. Ciò significa che ha ottenuto 30 punti. Nello Pagani aveva raccolto un totale di 40 punti, di cui 29 netti assegnati per le due vittorie, un terzo posto e i due giri più veloci in gara. In questo modo si è piazzato molto vicino al secondo posto nel campionato mondiale 500cc.

Dopo essersi classificato quarto e quinto nella classe 500cc rispettivamente nel 1950 e nel 1951, Pagani non riuscì a ripetere i suoi grandi successi. Alla fine del 1955 chiuse la sua carriera per lavorare per la MV Agusta come direttore sportivo. Nel 1967 fece un ritorno lampo con una Norton 750cc al "Motogiri d'Italia".

Nello Pagani ha disputato 22 Gran Premi motociclistici nella sua carriera, vincendone quattro (tutti nel 1949). In totale, è salito sul podio del campionato mondiale per undici volte.

Anche il figlio Alberto Pagani è diventato un pilota di moto e, tra l'altro, si è classificato secondo nella classe 500cc nel 1972 dietro al grande Giacomo Agostini.

Il 19 ottobre 2003 Nello Pagani morì all'orgogliosa età di 92 anni a Bresso, nella periferia nord di Milano.