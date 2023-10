20º aniversário da morte de Nello Pagani: primeiro campeão de 125cc

Faz hoje 20 anos que faleceu Nello Pagani, o primeiro campeão do mundo de motociclismo na classe de cilindrada mais pequena, até 125 cc. O italiano foi um dos vencedores do título no ano de estreia do campeonato do mundo, em 1949.

Quando o Campeonato Europeu de Motociclismo se tornou o Campeonato do Mundo em 1949, a FIM (Federação Internacional de Motociclismo) anunciou cinco classes para o ano inaugural - quatro a solo e a classe sidecar.

Na classe de 125cc, o italiano Nello Pagani tornou-se campeão do mundo numa Mondial italiana, e na classe de quarto de litro o seu compatriota Bruno Ruffo numa Moto Guzzi italiana. Nas duas grandes classes a solo, os dois britânicos Freddie Frith (350 cc) e Les Graham (500 cc) triunfaram com motos britânicas fabricadas pela Velocette e AJS, respetivamente. Os primeiros campeões do mundo de sidecar foram o britânico Eric Oliver e o copiloto Denis Jenkinson, que pilotaram uma Norton no Reino Unido.

Cirillo "Nello" Pagani nasceu em Milão a 11 de outubro de 1911 e começou a correr em 1928. Foi igualmente ativo e bem sucedido nas corridas de velocidade e de todo-o-terreno. No entanto, foi nas corridas de estrada que celebrou os seus maiores êxitos. Antes de ganhar o campeonato do mundo em 1949, ganhou o campeonato italiano na classe de 250 cc em 1934, 1937 e 1938.

Antes da Segunda Guerra Mundial, Berna já era um bom lugar para Nello Pagani a nível internacional, uma vez que se tornou vice-campeão europeu na classe dos quartos de litro em 1937 com uma Moto Guzzi. Foi o último ano em que o título de Campeão Europeu, o mais alto título internacional da altura, foi atribuído numa só corrida. A partir de 1938, realizou-se pela primeira vez uma série de vários Grandes Prémios Europeus importantes.

Depois da guerra, Nello Pagani conquistou mais dois títulos nacionais, em 1946 e 1951, na categoria de meio litro, ambos em Gilera. Ao mesmo tempo, também competiu em corridas de automóveis. Por exemplo, em 4 de junho de 1950, em Berna, a sua única corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, na qual terminou em sétimo lugar num Maserati da Scuderia Achile Varzi, perdendo por pouco os pontos (até ao quinto lugar).

Primeiro vencedor do GP de 125cc

A primeira corrida do Campeonato do Mundo da história foi realizada como parte do Tourist Trophy (TT) em junho de 1949 na Ilha de Man, na Grã-Bretanha, onde a classe Junior TT até 350 cc foi reservada para Freddie Frith numa Velocette em 13 de junho para determinar o primeiro vencedor de uma corrida do Campeonato do Mundo. Os pilotos das classes até 250 cc (Lightweight TT) e 500 cc (Senior TT) também lutaram pelos seus primeiros pontos no Campeonato do Mundo na Ilha de Man. O irlandês Manliff Barrington com uma Moto Guzzi e o britânico Harold Daniell com uma AJS garantiram as suas entradas nos livros de história como os primeiros vencedores de corridas do Campeonato do Mundo.

A segunda ronda do Campeonato do Mundo da história foi o Grande Prémio da Suíça no circuito de Bremgarten, perto de Berna, onde a classe de 125cc e os sidecars também faziam parte do programa e fizeram a sua estreia no Campeonato do Mundo.

Enquanto Eric Oliver e Denis Jenkinson venceram a primeira corrida do Campeonato do Mundo nos sidecars, Nello Pagani fê-lo na classe de oito litros. Com quase quatro minutos de vantagem sobre o segundo classificado, Renato Magi. Com Clemente Cavaciutti, Carlo Ubbiali e Umberto Masetti, os outros lugares também foram para italianos.

Na segunda corrida da época, em Assen, na Holanda, Nello Pagani voltou a vencer, desta vez com cerca de 50 segundos e um minuto de vantagem sobre os seus compatriotas Oscar Clemencigh e Carlo Ubbiali. Com a distribuição de pontos de 10, 8, 7, 6, 5 e mais um ponto para o Campeonato do Mundo para a volta mais rápida, Nello Pagani tinha 22 pontos na sua conta e estava quase a terminar. Na terceira e última ronda do Campeonato do Mundo de 125cc em 1949 em Monza, Itália, apenas Carlo Ubbiali o poderia ter apanhado, mas ele tinha de ganhar e, tal como Nello Pagani com a veloz Mondial de dupla câmara duas vezes antes, estabeleceu a volta mais rápida da corrida. Ao mesmo tempo, Nello Pagani teria de sair de mãos a abanar.

Claro que isto era possível, mas uma vez que havia outras motos rápidas da Fratelli Boselli (FB) Mondial na grelha que podiam até rivalizar com muitas 250, as hipóteses de sucesso de Carlo Ubbiali eram muito reduzidas. Enquanto o nove vezes campeão do mundo saiu de mãos a abanar, Nello Pagani fechou o saco no quinto lugar. Com apenas italianos à sua frente novamente, o primeiro ano do Campeonato do Mundo de 125cc foi um caso totalmente italiano.

Vice-campeão do Campeonato do Mundo de 500cc atrás de Les Graham

Em 1949, Nello Pagani não só participou na mais pequena, mas também na mais potente classe do Campeonato do Mundo e quase se tornou o primeiro duplo Campeão do Mundo ao mesmo tempo. Na classe de 500cc, corre pela Gilera e vence o Grande Prémio da Holanda em Assen e a final do Campeonato do Mundo em Monza. Também terminou em terceiro lugar no pódio do Grande Prémio de Ulster, em Belfast.

Les Graham também obteve duas vitórias (Berna e Ulster) e um segundo lugar (Assen), bem como três voltas mais rápidas na corrida e, portanto, 31 pontos brutos na sua conta. Contudo, nessa altura, apenas os três melhores resultados eram contabilizados e a sua volta mais rápida na Ilha de Man, onde não viu a bandeira axadrezada, foi eliminada. Assim, o piloto somou 30 pontos. Nello Pagani tinha conseguido um total de 40 pontos, dos quais 29 pontos líquidos foram atribuídos pelas suas duas vitórias, um terceiro lugar e duas voltas mais rápidas. Isto deixou-o muito perto do segundo lugar no campeonato do mundo de 500cc.

Depois de Pagani ter terminado em quarto e quinto lugar na classe de 500cc em 1950 e 1951, respetivamente, não conseguiu repetir os seus grandes sucessos. Terminou a sua carreira no final de 1955 para trabalhar para a MV Agusta como diretor desportivo. Em 1967, fez um regresso relâmpago com uma Norton de 750cc na "Motogiri d'Italia".

Nello Pagani disputou 22 Grandes Prémios de motociclismo na sua carreira, vencendo quatro deles (todos em 1949). No total, subiu ao pódio do campeonato do mundo onze vezes.

O seu filho Alberto Pagani também se tornou um piloto de motos e, entre outras coisas, foi vice-campeão na classe de 500cc em 1972, atrás do grande Giacomo Agostini.

Em 19 de outubro de 2003, Nello Pagani morreu com a orgulhosa idade de 92 anos em Bresso, nos arredores a norte de Milão.