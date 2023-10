Phillip Island: "Dupla volta longa" para Muñoz e Artigas



por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Gold & Goose

As primeiras penalizações já foram aplicadas hoje no GP de Phillip Island. David Muñoz e Xavier Artigas vão ter de fazer dois desvios no domingo.

