Phillip Island: Deniz Öncü batte Sasaki sul traguardo

La gara della Moto3 del GP d'Australia si è svolta in condizioni precarie. Dopo scene turbolente e molte cadute, il pilota Husqvarna Ayumu Sasaki del team Liqui-Moly ha perso la vittoria nelle ultime curve.

Dani Holgado, Matteo Bertelle e Diogo Moreira sono caduti durante il giro di ispezione e sono tornati in griglia con le moto danneggiate. Holdago ha riportato un taglio sanguinante sotto l'occhio sinistro ed è stato medicato sulla griglia. Anche Vincente Perez è caduto. Ha dovuto ripartire dalla corsia dei box.

Ayumu Sasaki (Husqvarna) è partito dalla migliore posizione in griglia in Australia. "C'è molta pressione perché siamo nell'ultima fase del Campionato del Mondo. Il vento è più forte ora rispetto al warm-up. Abbiamo bisogno di punti, ma queste condizioni sono molto difficili per tutti i piloti", ha spiegato Peter Öttl, proprietario del team Liqui Moly.

Toba, Whatley e Artigas sono dovuti partire dalla fine della griglia - dopo le penalità in prova. "Le condizioni sono pessime, non possono peggiorare", ha dichiarato Matthew Casey, capo equipaggio di David Munoz.

Ricordiamo che Jaume Masiá è entrato in gara come leader del Campionato Mondiale con 16 punti di vantaggio.

Sasaki è partito bene dopo la partenza in condizioni pessime, ma le condizioni erano completamente al limite, a causa della pioggia, degli spruzzi e del vento.

1° giro: Sasaki ha inizialmente preceduto Adrian Fernandez (Leopard-Honda) e Veijer, poi Fernandez è passato al 1° posto. Mario Aji è partito dal 23° posto ed è già in 7° posizione!

Dopo il primo giro Fernandez è al 1° posto davanti a Sasaki, Veijer, Öncü, Kelso, Aji, Masia, Muñoz, Ortola, Rossi, Holgado, Salvador e Furusato. David Alonso (GASGAS) cade alla curva 4 e deve rientrare ai box.

5° giro: Fernandez conduce con 0,931 secondi di vantaggio su Öncü e Kelso, che ha recuperato molto terreno. 4° Sasaki, + 1.763. 5° Veijer. 6° Aji. 7° Furusato, 8° Ortolà. 9. Rosis, 10. Salvador. 11. Azman. 12. Muñoz (dopo 2 penalità per il salto in lungo). 13. Masiá. 14. Fellon. 15. Holgado, + 14,063 sec.

7° giro: Adrián Fernandez, fratello del pilota della MotoGP Raúl, mantiene il distacco a 0,755 sec. 2° Öncü. 3° Kelso. 13° Masia. 15° Holgado.

9° giro: Holgado è solo in 17° posizione, anche Carraro, Azman e Perez lo hanno superato. Caduta di Ortolá. 13 giri al termine! Caduta anche per Farioli.

10° giro: il pilota Leopard Honda Adrián Fernandez (ha sostituito Suzuki nel GP del Giappone) ha ora solo 0,4 secondi di vantaggio su Deniz Öncü, in sella alla Red Bull Ajo-KTM. 3° Kelso. 4° Sasaki, 5° Veijer. 6° Aji. 7° Furusato, 8° Fellon, 9° Rossi. 10° Salvador. 11° Masia, + 22,185 sec. Perde 1,5 secondi al giro rispetto ai primi. 17° Holgado. Muñoz è caduto.

13° giro: Aji dell'Honda-Asia-Team cade alla curva 8. Öncü è ora a 0,4 secondi dal leader Fernandez.

14° giro: Salvador cade, si ribalta più volte e perde la top ten. La gara può essere portata a termine? Ma la pioggia sta diminuendo. Due terzi della distanza sono stati coperti.

15° giro: il 19enne Fernandez ha solo 0,3 secondi di vantaggio su Öncü. Sasaki è a 0,8 secondi. 4° Kelso. 5° Veijer. 6° Furusato. 7° Fellon. 8° Rossi. 9° Masiá, + 29,317 sec. 10° Bertelle. 11. Perez. 12. Carraro.

16° giro: Öncü attacca rischiando molto, commette tre errori e retrocede al 4° posto. Azman cade. Di conseguenza, Dani Holgado (Red Bull Tech3-KTM) retrocede al 14° posto, a 44 secondi dal primo!

17° giro. Adrian Fernandez cade alla curva 11 e Sasaki passa in testa davanti a Kelso, Öncü e Veijer. Adrian Fernandez si rialza sul bagnato ed è ora 5°, Masia 9°, Holgado 15°. Artigas cade alla curva 11.

Giro 19: La pioggia si fa di nuovo più intensa. Sasaki è 1° e ha 0,3 secondi di vantaggio su Öncü. 3° Kelso. 4° Viejer. 5° Fernandez. 6° Furusato. 7° Rosis. 8. Masia. 9. Fellon. 10. Bertelle. 13° Holgado.

Giro 20: Kelso può diventare il primo australiano a salire sul podio del GP di casa dopo Jack Miller nel 2014.

21° giro: Öncü attacca, passando al primo posto alla curva 10. Sasaki perde la terza vittoria in un GP, la prima dall'Austria 2022, e anche la possibilità di conquistare la leadership del WRC. Öncü conquista la sua terza vittoria in Moto3, ma rimane quinto nel WRC a 37 punti dal leader Masiá.

Risultato gara Moto3, Phillip Island (22.10.):

1° Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn in 39:57.919 min (= 140,2 km/h).

2° Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec.

3° Kelso, CFMOTO, + 4,392

4° Veijer, Husqvarna, + 23,062

5° Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6° Rossi, Honda, + 31,702

7° Furusato, Honda, + 32.236

8° Masiá, Honda, + 32.923

9° Bertelle, Honda, + 33.379

10° Fellon, KTM, + 35.375

11° Carraro, Honda, + 46.470

12° Nepa, KTM, + 53.566

13° Holgado, KTM, + 1:02.607 min.

14° Whatley, Honda, + 1:02.880 min.

15° Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min.

16° Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17° Toba, Honda, + 1:52.035 min.

18° Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 16 gare su 20:

1° Masiá 217 punti. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. KTM 338 punti. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campionato mondiale a squadre:

1° LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2° Red Bull KTM Ajo 291 punti. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.