Phillip Island: Deniz Öncü bate Sasaki na meta

Dani Holgado, Matteo Bertelle e Diogo Moreira caíram na volta de inspeção e regressaram à grelha com as motos danificadas. Holdago tinha um corte sangrento por baixo do olho esquerdo e teve de ser tratado na grelha. Vincente Perez também se despistou. Teve de partir das boxes.

Ayumu Sasaki (Husqvarna) partiu da melhor posição da grelha na Austrália. "Há muita pressão porque estamos na última fase do Campeonato do Mundo. O vento está mais forte agora do que no warm-up. Precisamos de pontos, mas estas condições são muito difíceis para todos os pilotos, explicou o proprietário da equipa Liqui Moly, Peter Öttl.

Toba, Whatley e Artigas tiveram de partir do fim da grelha, depois de terem sofrido penalizações nos treinos. "As condições são tão más que não podem piorar", disse o chefe de equipa de David Munoz, Matthew Casey.

Para recordar, Jaume Masiá entrou na corrida como líder do Campeonato do Mundo com 16 pontos de vantagem.

Sasaki arrancou bem após a partida em condições desagradáveis, mas as condições estavam completamente no limite - devido à chuva, ao spray e ao vento.

1ª volta: Sasaki liderou inicialmente com Adrian Fernandez (Leopard-Honda) e Veijer, depois Fernandez passou para o 1º lugar. Mario Aji arrancou do 23º lugar e já está na 7ª posição!

Após a primeira volta, Fernandez está em 1º lugar à frente de Sasaki, Veijer, Öncü, Kelso, Aji, Masia, Muñoz, Ortola, Rossi, Holgado, Salvador e Furusato. David Alonso (GASGAS) despista-se na Curva 4 e tem de ir às boxes.

Volta 5: Fernandez lidera com 0,931 s de vantagem sobre Öncü e Kelso, que recuperou muito terreno. 4º Sasaki, + 1,763. 5º Veijer. 6º Aji. 7º Furusato, 8º Ortolá. 9. Rosis,. 10. Salvador. 11. Azman. 12. Muñoz (após 2 penalidades de longa duração). 13. Masiá. 14. Fellon. 15. Holgado, + 14,063 seg.

7ª volta: Adrián Fernandez, irmão do piloto de MotoGP Raúl, mantém a diferença em 0,755 seg. 2º Öncü. 3º Kelso. 13º Masia. 15º Holgado.

9ª volta: Holgado apenas na 17ª posição, até Carraro, Azman e Perez o ultrapassaram. Queda de Ortolá. 13 voltas para o fim! Farioli também cai.

10ª volta: O piloto da Leopard Honda Adrián Fernandez (substituiu Suzuki no GP do Japão) tem agora apenas 0,4 segundos de vantagem sobre Deniz Öncü, da Red Bull Ajo-KTM. 3º Kelso. 4º Sasaki, 5º Veijer. 6º Aji. 7º Furusato, 8º Fellon, 9º Rossi. 10º Salvador. 11º Masia, + 22.185 seg. A perder 1,5 seg. por volta para o topo. 17º Holgado. Muñoz despista-se.

13ª volta: Aji da Honda-Asia-Team despista-se na curva 8. Öncü está agora a 0,4 seg. do líder Fernandez.

14ª volta: Salvador despista-se, capota várias vezes e perde o seu lugar entre os dez primeiros. Será que a corrida pode ir até ao fim? Mas a chuva está a abrandar. Dois terços da distância já foram percorridos.

15ª volta: Fernandez, de 19 anos, tem apenas 0,3 segundos de vantagem sobre Öncü. Sasaki 0,8 segundos atrás. 4º Kelso. 5º Veijer. 6º Furusato. 7º Fellon. 8º Rossi. 9º Masiá, + 29,317 seg. 10º Bertelle. 11. Perez. 12. Carraro.

16ª volta: Öncü ataca com muito risco, comete três erros e cai para o 4º lugar. Azman cai. Como resultado, Dani Holgado (Red Bull Tech3-KTM) volta ao 14º lugar, 44 segundos atrás do primeiro classificado!

17ª volta. Adrian Fernandez cai na Curva 11 e Sasaki lidera agora à frente de Kelso, Öncü e Veijer. Adrian Fernandez levanta-se no molhado e está agora na 5ª posição. Masia em 9º. Holgado agora em 15º. Artigas despista-se na curva 11.

Volta 19: A chuva está a ficar mais forte novamente. Sasaki em 1º lugar e 0.3 seg. à frente de Öncü. 3º Kelso. 4º Viejer. 5º Fernandez. 6º Furusato. 7º Rosis. 8º Masia. 9º Fellon. 10. Bertelle. 13º Holgado.

Volta 20: Kelso pode ser o primeiro australiano a terminar no pódio no seu GP caseiro desde Jack Miller em 2014.

Volta 21: Öncü ataca, indo para o 1º lugar na Curva 10. Sasaki perde a 3ª vitória no GP, a primeira desde a Áustria 2022, e também uma chance na liderança do WRC. Öncü conquista a sua terceira vitória no Moto3 GP, mas continua em quinto no WRC e a 37 pontos do líder Masiá.

Resultado da corrida de Moto3, Phillip Island (22.10.):

1º Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn em 39:57.919 min (= 140.2 km/h).

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,407 seg

3º Kelso, CFMOTO, + 4,392

4º Veijer, Husqvarna, + 23,062

5º Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6º Rossi, Honda, + 31,702

7º Furusato, Honda, + 32,236

8º Masiá, Honda, + 32,923

9º Bertelle, Honda, + 33,379

10º Fellon, KTM, + 35.375

11º Carraro, Honda, + 46,470

12º Nepa, KTM, + 53,566

13º Holgado, KTM, + 1:02.607 min

14º Whatley, Honda, + 1:02.880 min

15º Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min

16º Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17º Toba, Honda, + 1:52.035 min

18º Rueda, KTM, + 1 Rde.

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 16 de 20 corridas:

1º Masiá 217 pontos. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. KTM 338 pontos. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2º Red Bull KTM Ajo 291 pontos. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.