Joel Kelso resuelto: Podio en casa y contrato para 2024

Partiendo desde la segunda posición de la parrilla, Joel Kelso aprovechó al máximo su oportunidad en la carrera bajo la lluvia del domingo para terminar tercero y conseguir su primer podio en un GP. "¡Jodidamente brillante! Me siento genial con toda mi familia aquí, es increíble", dijo entusiasmado. "Con el apoyo de mi familia, he demostrado aquí mi verdadero potencial. Es positivo y, por supuesto, el objetivo a partir de ahora es demostrarlo en cada carrera".

Sobre cómo fue la carrera, el piloto del CFMOTO describió: "Las condiciones eran difíciles, pero tenía que intentarlo en mi GP de casa. Öncü tuvo algunos momentos, como siempre. Le adelanté una vez y pensé: 'Perfecto, quizá se quede un poco atrás'. Pero de repente me adelantó otra vez. Este tipo está loco", sonrió el australiano sobre el ganador final, Deniz Öncü.

El propio Kelso prefirió ir a lo seguro tras un momento de susto. "Quería la victoria, pero luego cometí un pequeño error y tuve algunos momentos. No tengo la presión de la lucha por el Campeonato del Mundo, pero aún así tenía la presión de que quería traerlo a casa y estar también en el podio. Entonces me limité a rodar a mi ritmo sin arriesgar demasiado. Así que no ha sido la victoria, pero estoy encantado de subir al podio. El siguiente paso es ganar la carrera, pero primero hay que subir al podio, paso a paso. Ahora espero que se haya roto el nudo y que podamos terminar bien el año e intentar seguir obteniendo los mejores resultados para CFMOTO."

Desde que quedó claro que Kelso perdería su puesto en el equipo CFMOTO PrüstelGP en favor de Riccardo Rossi la próxima temporada, el futuro del australiano fue incierto durante mucho tiempo. Pero ahora ya está fijado: Completará el equipo BOE Motorsports junto a David Muñoz y tomará así el relevo en la KTM de Ana Carrasco, que sigue sin puntuar y actualmente se recupera de una fractura de tibia y peroné tras el fuerte highsider de Mandalika.

"Esto me ha quitado mucha presión de encima. Estoy muy agradecida por esta oportunidad", subrayó Kelso al firmar el contrato. "Mi objetivo es luchar en lo más alto y demostrar a todo el mundo de lo que somos capaces. Realmente creo que podemos conseguir grandes resultados el año que viene".

Resultado carrera Moto3, Phillip Island (22/10):

1º Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn en 39:57.919 min (= 140,2 km/h).

2º Sasaki, Husqvarna, + 0,407 seg.

3º Kelso, CFMOTO, + 4.392

4º Veijer, Husqvarna, + 23.062

5º Adrián Fernández, Honda, + 31.661

6º Rossi, Honda, + 31.702

7º Furusato, Honda, + 32.236

8º Masiá, Honda, + 32.923

9º Bertelle, Honda, + 33.379

10º Fellon, KTM, + 35.375

11º Carraro, Honda, + 46.470

12º Nepa, KTM, + 53.566

13º Holgado, KTM, + 1:02.607 min

14º Whatley, Honda, + 1:02.880 min

15º Yamanaka, GASGAS, 1:16.638 min

16º Artigas, CFMOTO, + 1'30.027

17º Toba, Honda, + 1:52.035 min

18º Rueda, KTM, + 1 Rde.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 16 de 20 carreras:

1º Masiá 217 puntos. 2º: Sasaki 213. 3º: Holgado 195. 4º: Alonso 180. 5º: Öncü 180. 6º: Ortolá 152. 7º: Moreira 128. 8º: Rueda 111. 9º: Muñoz 102. 10º: Nepa 100. 11º: Toba 91. 12º: Veijer 89. 13º: Artigas 65. 14º: Yamanaka 64. 15º: Rossi 58. 16º: Suzuki 50. 17º: Kelso, KTM 49. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM 338 puntos. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 puntos. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.